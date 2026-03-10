ПВО уничтожила почти два десятка БПЛА над регионами России

Дежурные силы ПВО в ночь на 10 марта ликвидировали почти 20 украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись три региона страны.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, девять дронов удалось сбить над территорией Республики Крым, пять — над территорией Белгородской области. Еще три беспилотника были уничтожены над территорией Курской области, уточнили в оборонном ведомстве.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Ранее три жителя Донецкой Народной Республики — двое мужчин и женщина — пострадали во время атаки ВСУ. По словам главы региона Дениса Пушилина, один из дронов ударил по машине на дороге между Горловкой и Донецком, второй БПЛА атаковал центр Горловки.

До этого немецкие танки Leopard 1A5 в составе ВСУ были уничтожены расчетами ударных FPV-дронов центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон». Также российские беспилотники поразили автомобили и другие бронированные машины противника.