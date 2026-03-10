Зимняя Олимпиада — 2026
10 марта 2026 в 07:32

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 10 марта: инфографика

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В ночь на 10 марта Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 17 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять БПЛА — над территорией Республики Крым, пять БПЛА — над территорией Белгородской области и три — БПЛА над территорией Курской области», — сообщили в ведомстве.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

