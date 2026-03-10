Трамп начал расспрашивать советников о Вэнсе и Рубио в контексте выборов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп начал расспрашивать советников, спонсоров и друзей о вице-президенте Джее Ди Вэнсе и государственном секретаре Марко Рубио в контексте предстоящих выборов главы государства, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их данным, хозяин Белого дома занимается этим уже несколько месяцев. Следующие выборы президента США пройдут в 2028 году.

В течение нескольких месяцев президент в частном порядке опрашивал советников, спонсоров и друзей о политических сильных и слабых сторонах своего вице-президента и государственного секретаря, настраивая двух молодых, амбициозных республиканцев друг против друга, — говорится в публикации.

Уточняется, что Трамп расценивает сравнение Рубио и Вэнса как «игру», а не как выбора преемника. При этом американский лидер все чаще нахваливает госсекретаря. В частности, Трамп говорил своим приближенным, что Рубио заслуживает избрания.

Ранее появилась информация, что окружение Трампа настойчиво советует ему найти способ завершить военную операцию против Ирана. Советники опасаются падения общественной поддержки, особенно на фоне роста цен на нефть и газ.