Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 16:05

Раскрыты шансы Буданова стать президентом Украины

Олейник: у Буданова нет шансов, если выборы на Украине пройдут по конституции

Кирилл Буданов Кирилл Буданов Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Если на Украине провести выборы президента в соответствии с конституцией, вероятность прихода к власти главы украинской разведки Кирилла Буданова будет нулевой, отметил экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник в беседе с NEWS.ru. По его словам, люди проголосуют за мир.

Если Россия будет настаивать на строгих избирательных процедурах на выборах президента Украины, люди будут голосовать за кандидата, предлагающего мир, а не войну. Украинцы устали от конфликта. А Залужный или Буданов означают продолжение войны, всеобщую мобилизацию, дальнейшее воровство денег и так далее. Люди за таких кандидатов не проголосуют, — уверен Олейник.

В худшем случае, продолжил собеседник, «Буданов-террорист» станет «Будановым-президентом». Но при этом останется террористом номер один.

Все громкие террористические акты, включая убийства людей, взрывы военных и гражданских объектов, атаки на Крымский мост, Курскую область готовил именно Буданов, — напомнил экс-депутат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал российских чиновников к особой осторожности из-за потенциальных угроз со стороны иностранных спецслужб. Таким образом он отреагировал на заявление Буданова о якобы способности прослушивать Кремль.

Украина
выборы президента
Кирилл Буданов
шансы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киев теряет Харьковскую и Сумскую области: новости СВО на вечер 10 декабря
Шарий заявил о передаче США Киеву компромата на Зеленского
Раскрыто, уйдет ли Зеленский с поста президента в 2026 году
Будущее промышленных площадок: зачем новым заводам нужны гибкие здания
Влад Бумага не смог добиться компенсации за дизайн футболок с его образом
Известный шоумен погасил 2 млн рублей задолженности перед ФНС
В МВД рассказали, как «достали» подозреваемого из ОАЭ
Звезда женских романов умерла от рака мозга
Мишустин раскрыл, что придаст молодым родителям уверенности в будущем
В РЖД напомнили о правилах посадки на поезда «Ласточка»
Гинеколог раскрыла, как постоянный стресс отражается на женском здоровье
Три человека погибли при атаке ВСУ на российскую больницу
Сбой Telegram в России 10 декабря: что известно, его уже блокируют?
Тренер объяснила, могут ли зимние забавы заменить тренировки
В США захотели предъявить импичмент Хегсету
Медики погибли при атаке ВСУ на российский регион
От импорта к локальному производству: новая структура рынка круп в России
В Британии раскрыли, что показал «вояж» Зеленского по Европе
На Солнце произошли четыре мощные вспышки предпоследнего класса М
Российский школьник застрял головой в спинке стула
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно
Общество

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.