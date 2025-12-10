Раскрыты шансы Буданова стать президентом Украины Олейник: у Буданова нет шансов, если выборы на Украине пройдут по конституции

Если на Украине провести выборы президента в соответствии с конституцией, вероятность прихода к власти главы украинской разведки Кирилла Буданова будет нулевой, отметил экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник в беседе с NEWS.ru. По его словам, люди проголосуют за мир.

Если Россия будет настаивать на строгих избирательных процедурах на выборах президента Украины, люди будут голосовать за кандидата, предлагающего мир, а не войну. Украинцы устали от конфликта. А Залужный или Буданов означают продолжение войны, всеобщую мобилизацию, дальнейшее воровство денег и так далее. Люди за таких кандидатов не проголосуют, — уверен Олейник.

В худшем случае, продолжил собеседник, «Буданов-террорист» станет «Будановым-президентом». Но при этом останется террористом номер один.

Все громкие террористические акты, включая убийства людей, взрывы военных и гражданских объектов, атаки на Крымский мост, Курскую область готовил именно Буданов, — напомнил экс-депутат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал российских чиновников к особой осторожности из-за потенциальных угроз со стороны иностранных спецслужб. Таким образом он отреагировал на заявление Буданова о якобы способности прослушивать Кремль.