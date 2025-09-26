Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 18:48

На Украине засомневались в словах Зеленского о выборах

«Страна.ua»: Зеленский мог сказать об отказе от выборов ради пиара

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Украины Владимир Зеленский мог заявить об отказе выдвигаться на президентских выборах только ради пиара, пишет украинское издание «Страна.ua». Журналисты отмечают, что люди по этому поводу разделились на два лагеря. Первые считают, что Зеленский «действительно хочет отказаться от выборов».

По мнению других (а их большинство), это была всего лишь фигура речи ради пиара, чтобы показать, что Зеленский за свое кресло не держится, и заодно опровергнуть популярный среди его оппонентов и внутри страны, и на Западе тезис, что все его действия в последнее время обусловлены не нуждами обороны, а логикой удержания власти на будущих выборах, — говорится в материале.

Издание отмечает, что на самом деле в Киеве ведется работа, отличная от заявлений Зеленского, — власти продолжают концентрировать власть в своих руках, а многие их решения «очень сильно напоминают» подготовку к выборам. Журналисты также подчеркнули, что президент не отказался от участия в выборах, а лишь сказал о готовности не выдвигать свою кандидатуру.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук выразил мнение, что новый Майдан на Украине неизбежен, так как нарастает гражданское противостояние внутри страны, тем же сотрудникам ТЦК (аналог военкоматов). По его словам, все больше людей страдают от нынешних властей.

Украина
Киев
Владимир Зеленский
выборы президента
сомнения
