Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам

Сметанная подлива с курицей давно вытеснила у меня и гуляш, и сложные подливы. Готовится быстро, из простых продуктов, а получается нежным, сочным и очень домашним. Сметанный соус мягкий, сливочный, отлично пропитывает курицу и подходит буквально к любому гарниру — от картофельного пюре до обычных макарон.

Ингредиенты: куриное филе — 1 кг, репчатый лук — 1 шт., сметана — 300 г, растительное масло — 2 ст. л., соль — по вкусу, вода — 100–150 мл, мука — 1 ст. л, бульонный кубик — 1 шт.

Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на растительном масле до мягкости и лёгкой золотистости. Куриное филе нарежьте длинными тонкими полосками, добавьте к луку и обжаривайте на среднем огне не более 5 минут — курица должна лишь схватиться, а не пересушиться. Для соуса в миске смешайте сметану с водой, кубиком и мукой до однородности, чтобы не было комков. Влейте соус в сковороду к курице, аккуратно перемешайте, убавьте огонь и тушите 10–15 минут до готовности. В конце посолите по вкусу. Подлива получается ароматной, нежной и очень универсальной. Простое блюдо, которое выручает и в будни, и когда нужно быстро накормить всю семью.

Ранее мы делились рецептом праздничного пирога «Рождественское кольцо» из слоеного теста. Простой способ удивить гостей.