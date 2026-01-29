Какую рассаду сеять в феврале, как это делать правильно. Советы экспертов

С наступлением последнего месяца зимы дачники начинают готовиться к первым грядкам. В феврале закупают семена и высеивают первую рассаду — овощи, цветы, зелень. О том, какими культурами заниматься в феврале и как это делать правильно, — в материале NEWS.ru.

Что сеять в начале февраля на рассаду

В первых числах февраля начинается посев на рассаду, но только самых тугорослых культур, рассказала в беседе с NEWS.ru член Союза садоводов России и телеведущая Ольга Воронова. Это баклажаны, перцы, многолетние и двулетние цветы, перечислила эксперт.

«До посадки в грунт или в теплицу они должны где-то три месяца расти, иначе мы урожай вовремя не получим», — пояснила она.

Воронова отметила, что в начале февраля занимаются предпосевной обработкой семян этих культур, например их замачивают разными способами. А сеют по горшочкам семена с 10–15 февраля, уточнила она.

Садовод и блогер Светлана Самойлова в свою очередь добавила в беседе с NEWS.ru, что с 1 по 10 февраля на рассаду можно сеять сельдерей корневой и черешковый, лук-порей, бегонию, эустомы. Карликовые сорта эустомы зацветут не через полгода, а через четыре месяца, предупредила садовод.

Она отметила, что в феврале можно посеять виолу и лаванду, с середины до конца месяца — петунию. Самойлова указала, что начинают обычно с посева видов с продолжительным периодом вегетации: это петуния группы жабо и махровая, которым нужно три месяца для развития до начала цветения. Кроме того, в феврале можно сеять землянику, пеларгонию и дихондру.

Какие лайфхаки используют при посеве для лучшего урожая

Самойлова поделилась секретом для увеличения всхожести сельдерея: семена около суток держат в горячей воде. Нужен не кипяток, а вода из чайника спустя 5–7 минут после кипячения. Замачивание помогает смыть эфирные масла и ускорить появление ростков, отметила специалист.

«Удобнее замачивать семена в ситечке. Берем такое, как для просеивания сахарной пудры. Опускаем ситечко в плошку с водой. Заливаем горячей водой. Вы увидите, как она будет окрашиваться в коричневый. Затем можно повторить процедуру, промыв семена под небольшой струей воды. После вытаскиваем ситечко на бумагу и через полчаса высеваем. Не пересушите семена, сейте их слегка влажными», — посоветовала Самойлова.

Для того чтобы избежать гибели всходов земляники и петунии от черной ножки, можно сеять их в торфяные таблетки, рекомендовала садовод. Их заранее замачивают в талой воде с добавлением небольшого количества любого стимулятора.

«Возьмите любую бутыль, не полностью налив в нее воду, и положите на сутки в морозилку. Вода разморозится, нагреется до комнатной температуры, и у вас будет та самая талая вода, в которой лучше всего разводить препараты, чтобы они не меняли структуру», — поделилась секретом Самойлова.

Чтобы увеличить всхожесть семян пеларгонии, необходимо прокатать их между двумя слоями наждачной бумаги мелкой фракции с легким, едва заметным нажимом, рассказала Самойлова.

«Есть секрет посева лаванды: сеют семена в обычную емкость с землей, на глубину 1 см присыпают почвой и держат около двух дней в самом теплом месте. А затем, по возможности, закопайте этот горшочек в сугроб. После того как снег полностью сойдет, и вы увидите горшочек, заберите его домой. Через несколько дней вы увидите всходы. Сразу ставьте емкость со всходами лаванды под лампу. Лаванде необходима стратификация, то есть воздействие холодом», — поделилась она.

Садовод посоветовала посеять в начале февраля пепино (дынная груша), имбирь и батат. По словам Самойловой, наблюдать за ростом и цветением этих культур особенно интересно с детьми. Для выращивания она рекомендовала выбирать клубни имбиря с «наклюнувшимися глазками», похожими на картофельные.

Какую зелень можно посадить в начале февраля

Ольга Воронова рассказала, что, помимо рассады, в начале февраля можно сажать лук на перо, то есть только для сбора отростков. Это можно делать «буквально в банке с водой». Кроме того, можно высеивать в ящичках салаты, шпинат и другую быстрорастущую зелень. Однако не стоит забывать о подсветке лампами, предупредила садовод.

По ее словам, без ламп растет только лук, поскольку луковица уже содержит все необходимые для роста вещества. Остальная зелень без подсветки начинает расти в конце марта.

Она также посоветовала не торопиться с высадкой растений в открытый грунт и теплицу, потому что до апреля — начала мая могут случиться заморозки. По словам садовода, высаживать растения раньше можно в отапливаемую теплицу, но она есть лишь у немногих дачников, кроме того, она предполагает постоянное проживание на даче. В обычную теплицу Воронова рекомендовала высаживать растения не раньше середины марта.

Что можно посеять в теплице в начале февраля

В свою очередь Самойлова считает, что в феврале все же можно посеять в теплицу некоторые культуры. По ее словам, это шпинат и рукола. Кроме того, в конце месяца можно посеять редис, отметила Самойлова.

«У редиса всхожесть после стратификации, воздействия холодом, снижается. Поэтому, в отличие от других растений, в холодной земле ему нужно проводить как можно меньше времени. Я обычно делаю так: если земля промерзла, то проливаю борозды чайником с кипятком или горячей водой. И в получившиеся от горячей воды в земле углубления высеваю семена», — сказала садовод.

Кроме того, в феврале в теплицу можно посеять салат и капусту июньскую (раннюю белокочанную) и брюссельскую, астры и ранние сорта томата — «бета» или «бета люкс», отметила Самойлова.

«В случае если после всходов не будет сильных заморозков, то вы можете вполне получить крепкую рассаду томатов, минуя квартирные условия. После посева присыпаю борозды почвой, а дальше закидываю грядки снегом. Получается, что как только начнет пригревать солнышко, снег постепенно будет таять, промачивая землю. Таким образом, наши всходы окажутся во влажной, питательной от талой воды почве», — пояснила она.

Самойлова уверена, что не стоит опасаться слишком ранних всходов. По ее словам, семена «знают» свой лучший срок для всходов и взойдут только в тот момент, когда уже не будет ожидаться морозов.

«На грядке в огороде можно посеять укроп прямо по снегу. Старайтесь сеять ближе к центру грядки. Не нужно опасаться, что талыми водами ваши семена смоются. Это опасно лишь, если ваш огород расположен на склоне и участок неровный», — резюмировала Самойлова.

