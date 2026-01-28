Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 09:34

Схема огорода: рисуем план грядок и избегаем ошибок садоводов

План огорода на листе бумаги: как правильно распланировать грядки План огорода на листе бумаги: как правильно распланировать грядки Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Изменив известную поговорку, можно сказать: готовь сани летом, а грядки — зимой. Январь и февраль — идеальное время для того, чтобы продумать план огорода на листе бумаги и подготовиться к успешному дачному сезону. А мы расскажем, как правильно распланировать грядки.

Зачем нужно планирование грядок

Планирование огорода помогает грамотно распределить культуры по участку, соблюсти севооборот и учесть совместимость растений. Продуманная схема позволяет избежать истощения почвы, снизить риск болезней и повысить урожайность. Кроме того, наглядный план помогает рассчитать нужное количество семян и саженцев, экономя бюджет.

Как нарисовать план огорода на бумаге

При планировании важно не просто набросать примерный план на листочке, но сделать это с учетом всех мелочей.

  1. Возьмите лист А4 или миллиметровку и нарисуйте участок в масштабе (например, 1 м грядки = 4 клетки).

  2. Отметьте на схеме все постройки, деревья, тропинки и источники воды.

  3. Разделите площадь на грядки удобной формы — прямоугольники, квадраты или узкие полосы, чтобы можно было дотянуться до середины рукой.

  4. Вспомните, что росло в прошлом сезоне, и отразите это на отдельном листе для соблюдения севооборота.

  5. Распределите культуры по новым грядкам, учитывая их совместимость: например, горох отлично соседствует с капустой и морковью, а огурцы не любят томаты.

Как правильно распланировать грядки в жизни

Когда план огорода на листе бумаги готов, пора воплощать его в реальность. Разметьте контуры грядок колышками и веревкой по схеме. Установите бортики нужной высоты, если планируете высокие грядки. В течение сезона делайте пометки на своем плане — записывайте особенности роста растений, проблемы и удачные решения. Такой дневник огородника станет надежным помощником на долгие годы.

Ранее мы делились с вами секретом хранения урожая в погребе.

планирование
зима
садоводство
грядки
советы
посевы
огород
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сахалинца арестовали за пропаганду терроризма в Telegram
В Госдуме оценили предложение изменить законы о ставках на спорт
В Крыму раскрыли подробности атаки ВСУ на Севастополь
В Госдуме рассказали об изменениях в законодательстве с 1 февраля
В Кемерово возбудили дело против 18-летнего юноши за призывы к терроризму
В Госдуме оценили вероятность личной встречи Путина с Зеленским
Матвиенко раскрыла, сохранятся ли меры поддержки бойцов по завершению СВО
Рабочий пострадал при атаке БПЛА на учебный центр
Россия примет участие в проверке сброса воды на АЭС «Фукусима-1»
Дмитриев объяснил, почему глава польского МИД «сцепился» с Маском
Роспотребнадзор выявил тонны поддельного популярного продукта на прилавках
Билет из мусорного ведра принес россиянке миллион рублей
Пьяный отец устроил сыну «аттракцион», спустив с седьмого этажа на веревке
Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью дирижера Чернушенко
Маск обругал главу МИД Польши из-за Starlink на Украине
Названы возможные последствия конфронтации Трампа с лидерами Евросоюза
Франция демонстративно отказывается от американских Google и Zoom
Раскрыты ключевые улики против самого загадочного убийцы США
Как выбрать швейную машинку: гид для начинающих и опытных
Квашеная капуста с редисом: секрет хруста
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.