10 марта 2026 в 00:39

При атаке дрона ВСУ под Белгородом ранен мирный житель

Гладков: при детонации FPV-дрона ВСУ под Белгородом серьезно ранен мужчина

Фото: Социальные сети
В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа при детонации FPV-дрона Вооруженных сил Украины серьезно ранен мирный житель, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ему оказана медицинская помощь.

Пострадавший с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями груди, руки и ноги, а также переломами пальцев кисти доставлен в Шебекинскую ЦРБ,написал глава региона.

Ранее тренер и трое детей получили ранения при атаке дрона Вооруженных сил Украины на автобус спортивной школы в Токмакском муниципальном округе. Беспилотник ударил по АЗС, где находилось транспортное средство.

До этого Вячеслав Гладков информировал о пострадавшем в результате атаки украинских вооруженных сил. Мужчина с осколочными ранениями ног был доставлен в Шебекинскую центральную районную больницу.

Кроме того, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий передавал об атаке украинских беспилотников на жилые дома в поселке Пришиб Михайловского муниципального округа. В результате удара оказались повреждены 12 домовладений.

Вячеслав Гладков
Белгородская область
ВСУ
дроны
