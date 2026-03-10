При атаке дрона ВСУ под Белгородом ранен мирный житель

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа при детонации FPV-дрона Вооруженных сил Украины серьезно ранен мирный житель, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ему оказана медицинская помощь.

Пострадавший с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями груди, руки и ноги, а также переломами пальцев кисти доставлен в Шебекинскую ЦРБ, — написал глава региона.

Ранее тренер и трое детей получили ранения при атаке дрона Вооруженных сил Украины на автобус спортивной школы в Токмакском муниципальном округе. Беспилотник ударил по АЗС, где находилось транспортное средство.

До этого Вячеслав Гладков информировал о пострадавшем в результате атаки украинских вооруженных сил. Мужчина с осколочными ранениями ног был доставлен в Шебекинскую центральную районную больницу.

Кроме того, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий передавал об атаке украинских беспилотников на жилые дома в поселке Пришиб Михайловского муниципального округа. В результате удара оказались повреждены 12 домовладений.