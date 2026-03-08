Россиянин пострадал от атаки дрона ВСУ Гладков: житель Белгородской области пострадал в результате атаки со стороны ВСУ

Житель Белгородской области пострадал в результате атаки со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, мужчина получил осколочные ранения ног и был доставлен в Шебекинскую ЦРБ.

В селе Ржевка Шебекинского округа при детонации FPV-дрона мужчина получил осколочные ранения ног. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи пострадавший будет переведен в городскую больницу № 2 г. Белгорода, — написал Гладков.

Ранее Гладков сообщил, что в селе Смородино Грайворонского округа Белгородской области FPV-дрон атаковал автомобиль. По его словам, в результате пострадали супруги. Мужчина и женщина доставлены в больницу с осколочными ранениями.

До этого Гладков сообщил, что украинские беспилотники атаковали Белгородский и Грайворонский округа. По его информации, в результате действий ВСУ ранения получили три местных жителя. Также он сообщил, что еще жительница Белгородчины пострадала в результате детонации дрона ВСУ.