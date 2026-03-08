Зимняя Олимпиада — 2026
Местный рыбак рассказал о судьбе одного из пропавших в Подмосковье детей

В Звенигороде рыбак видел, как река унесла одного из пропавших мальчиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Рыбак видел, как течение реки унесло одного из мальчиков, пропавших в Звенигороде Московской области, сообщает Telegram-канал Baza. Согласно его сведениям, спасти ребенка не удалось из-за сильного течения. После исчезновения подростков возле Москвы-реки их телефоны были недоступны.

Во время осмотра берега спасатели обнаружили головной убор, предположительно, принадлежащий одному из детей. Сейчас на месте ЧП работают водолазы и следователи. Всего в поисках детей — 13-летней Алины и 12-летних Богдана и Вани — задействовано более 150 человек.

Ранее сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту исчезновения троих подростков. Во время обследования местности нашли шарф, который родители одного из пропавших опознали как принадлежащий их сыну. Один из очевидцев слышал крики школьников. На допросе он объяснил, что не позвонил спасателям, так как этим занимался другой человек.

До этого стало известно об исчезновении подростка в Ленинградской области. Мальчик пропал после того, как съехал от родителей. Молодой человек перестал отвечать на сообщения и звонки. Семья несовершеннолетнего полагает, что его могли завербовать мошенники.

