Почему не работает WhatsApp 8 марта: где сбои в РФ, будет ли разблокирован

Почему не работает WhatsApp 8 марта: где сбои в РФ, будет ли разблокирован

Сегодня, 8 марта, в России наблюдается массовый сбой в работе WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Что об этом известно, будет ли мессенджер заблокирован?

Почему не работает WhatsApp 8 марта

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в воскресенье, 8 марта, пользователи WhatsApp продолжают сталкиваться с некорректной работой приложения на мобильных и стационарных устройствах — жалобы поступают на полное отсутствие доступа к мессенджеру, сбои при отправке и поступлении сообщений, загрузке фото, видео.

Порядка 36% жалоб на работу WhatsApp приходятся на Санкт-Петербург, 18% — на Краснодарский край и Ленинградскую область, 9% — на Москву, Московскую и Рязанскую области.

Ограничения на работу WhatsApp Роскомнадзор начал последовательно вводить в 2025 году по причине нарушений российского законодательства. В январе 2026 года в ведомстве сообщили, что в настоящее время нет оснований для их снятия, поскольку приложение используется для организации и проведения террористических действий на территории страны и не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский объяснил, что меры были приняты не «из вредности», а из-за нежелания владельцев мессенджера соблюдать российские законы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Ни WhatsApp, ни Telegram из вредности выключать, замедлять никто не собирается. Но они, как гости в любом доме, должны работать по российским законам, открыть в России свой офис, сотрудничать в борьбе с мошенниками. Но ни WhatsApp, ни Telegram на это не откликнулись», — сказал он.

Заблокируют ли WhatsApp в России

В Роскомнадзоре уточнили, что WhatsApp ждет полная блокировка в том случае, если компания и дальше будет игнорировать требования законодательства.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что возможно и восстановление работы мессенджера в России при выполнении требований законодательства страны.

«Это вопрос выполнения законодательства. Если корпорация Meta будет его выполнять, она вступит в диалог с российскими властями, и тогда появится возможность договориться», — пояснил он.

Представитель Кремля также добавил, что, если компания продолжит игнорировать требования РФ, это лишит ее перспектив возвращения на российский рынок.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 марта: где сбои в России

Магнитные бури сегодня, 8 марта: что завтра, гипертония, раздражительность

Ситуация в Дубае 8 марта: рейсы в Россию, ограничения на вылет, удары Ирана