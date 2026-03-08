Киев активно манипулирует странами Европы, такое взаимодействие можно охарактеризовать фразой «хвост виляет собакой», заявил журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину президент России Владимир Путин. По его словам, поведение украинских властей опасно и носит агрессивный характер.

Ситуация очень странная. Потому что у меня создается впечатление, что мы имеем случай, который называется «хвост виляет собакой», а не наоборот, — отметил глава государства.

При этом ЕС продолжает предоставлять Киеву помощь как оружием, так и деньгами, фактически потакая президенту Украины Владимиру Зеленскому, уточнил российский лидер. Это в свою очередь, может привести к ухудшению ситуации на топливном рынке для самих государств ЕС, как это было после подрыва «Северных потоков», резюмировал Путин.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что Зеленский станет для Евросоюза «плохим мальчиком», однако будет уже поздно. Так он прокомментировал энергетический шантаж Украины, связанный с нефтепроводом «Дружба».