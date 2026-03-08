Россия должна доверять себе и своему президенту, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии корреспонденту ИА «Вести» Павлу Зарубину. Он отметил, что в мировой политике и экономике складывается ситуация «идеального шторма», и в этих условиях России необходимо прежде всего исходить из собственных интересов и внутренних задач.

Мы должны доверять себе, должны доверять президенту, за которого голосует большинство населения нашей страны, — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров потребовал от США раскрыть свои планы, отвечая на вопрос, в каком мире сейчас приходится жить. Глава ведомства указал на необходимость собрать саммит Совета Безопасности ООН, о чем прежде, по его словам, говорил президент России Владимир Путин.

В СМИ между тем появилась информация, что американские военные запасы истощаются в конфликте с Ираном — это лишает США возможности противостоять России. Аналитик отмечают, что каждый день войны требует миллиардов долларов и многих лет на восстановление ракетных арсеналов.