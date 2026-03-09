Россиян предупредили об опасном осложнении насморка

Насморк в редких случаях может вызывать опасные осложнения со зрением, включая воспаление тканей глазной орбиты и тромбоз кавернозного синуса, заявила офтальмолог Анна Толтаева в беседе с Lenta.ru. Специалист подчеркнула, что эти состояния быстро прогрессируют и требуют срочной госпитализации.

При осложненном синусите может развиться воспаление тканей глазной орбиты. Это состояние опасно, потому что быстро прогрессирует. Еще более редкий вариант — тромбоз кавернозного синуса. Он требует срочной госпитализации, так как может привести к тяжелым осложнениям, включая поражение нервов и снижение зрения, — сказала медик.

Ранее врач-терапевт Андрей Звонков предупредил, что частые весенние простуды связаны с несоответствием одежды погоде, в частности отказом от шапок и шарфов. Специалист также отметил, что важным фактором является истощение витаминных запасов, поскольку тепличные овощи и фрукты содержат меньше полезных веществ.

Кроме того, врач-невролог Светлана Александрова заявила, что ночные судороги в ногах могут возникать из-за перенапряжения мышц, длительного сидения, обезвоживания или нехватки магния, калия и кальция. По словам специалиста, причиной также могут быть нарушение электролитного баланса, снижение кровотока, варикозная болезнь и заболевания периферических нервов.