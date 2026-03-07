Врач назвала главные причины, почему по ночам сводит ноги Невролог Александрова: перенапряжение мышц может вызвать ночные судороги в ногах

Перенапряжение мышц, длительное сидение, обезвоживание или дефицит магния, калия или кальция могут быть причиной ночных судорог в ногах, заявила врач-невролог Светлана Александрова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, конечности может сводить из-за нарушения электролитного баланса, снижения кровотока, варикозной болезни и заболеваний периферических нервов.

Ночные судороги в ногах часто имеют функциональный характер, связанный с перенапряжением мышц, длительным сидением, обезвоживанием или нарушением электролитного баланса, — отметила Александрова.

Ранее врач-терапевт Дарья Богомолова отмечала, что мышечные судороги часто вызваны обезвоживанием и чрезмерными физическими нагрузками. При этом эксперт подчеркнула, что спазмы могут происходить из-за патологии стоп, при ношении неудобной обуви и длительном стоянии. Она добавила, что чаще всего судороги возможны при злоупотреблении алкоголем и бесконтрольном приеме мочегонных препаратов. Врач посоветовала при спазмах не находиться долгое время в одной позе и соблюдать водный режим.