Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 15:08

Врач назвала главные причины, почему по ночам сводит ноги

Невролог Александрова: перенапряжение мышц может вызвать ночные судороги в ногах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Перенапряжение мышц, длительное сидение, обезвоживание или дефицит магния, калия или кальция могут быть причиной ночных судорог в ногах, заявила врач-невролог Светлана Александрова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, конечности может сводить из-за нарушения электролитного баланса, снижения кровотока, варикозной болезни и заболеваний периферических нервов.

Ночные судороги в ногах часто имеют функциональный характер, связанный с перенапряжением мышц, длительным сидением, обезвоживанием или нарушением электролитного баланса, — отметила Александрова.

Ранее врач-терапевт Дарья Богомолова отмечала, что мышечные судороги часто вызваны обезвоживанием и чрезмерными физическими нагрузками. При этом эксперт подчеркнула, что спазмы могут происходить из-за патологии стоп, при ношении неудобной обуви и длительном стоянии. Она добавила, что чаще всего судороги возможны при злоупотреблении алкоголем и бесконтрольном приеме мочегонных препаратов. Врач посоветовала при спазмах не находиться долгое время в одной позе и соблюдать водный режим.

Россия
врачи
советы
судороги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США заподозрили Китай во взломе данных ФБР
В США оправдались после разрешения поставок российской нефти Индии
В Германии планируют увеличить выплаты мигрантам при одном условии
Голод в рядах ВСУ и крепкий ответ на теракты: новости СВО к вечеру 7 марта
Ураганный ветер и холод до -6? Погода в Москве на неделе: чего ждать
Россиянин без ног отправится на чемпионат мира под флагом и гимном
В Персидском заливе атакован еще один танкер
В Петербурге неизвестный поджег АЗС
Одна из крупнейших в мире ГАЭС попала под удар на Украине
Венгерского политика внесли в «Миротворец» после скандала с Ощадбанком
Иран ликвидировал десятки американских военных
Юрист ответил, какой срок грозит подростку за взрыв в отделении банка
Популярный курорт оказался загрязнен из-за атаки в Ормузском проливе
Орбан указал на получателей денег Ощадбанка
Орбан раскрыл, когда решится судьба конфискованных у украинцев денег
Украинцы объединились против «людоловов»
Россия вылетела из топ-10 покупателей кофе из Бразилии
Генерал раскрыл, почему конфликт в Иране может затянуться
Солдатам ВСУ присвоят уникальный электронный идентификатор
Взрыв в банке в Подмосковье 7 марта: что известно, кто задержан, мотивы
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.