Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 13:56

Нагар исчезает за 10 минут: простой кухонный трюк с солью возвращает сковороде чистоту

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Со временем даже хорошая сковорода покрывается плотным слоем нагара и жира. Обычные средства часто не справляются, а тереть посуду жесткими губками не хочется — можно повредить поверхность. К счастью, есть простой домашний способ, который помогает быстро вернуть сковороде чистоту без агрессивной химии.

Секрет этого метода — обычная крупная поваренная соль. Она работает как мягкий абразив и при нагревании помогает разрушить слой пригоревшего жира. Такой способ используют многие хозяйки, потому что он простой, дешевый и занимает совсем немного времени.

Для начала насыпьте на дно сухой сковороды толстый слой крупной соли так, чтобы она полностью покрыла участки с нагаром. Поставьте посуду на плиту и прогревайте на среднем огне около 5–7 минут. Соль начнет нагреваться и постепенно «разрыхлять» пригоревший жир.

Затем снимите сковороду с плиты и дайте ей остыть. После этого протрите поверхность мягкой губкой с небольшим количеством моющего средства. Нагар будет отходить намного легче. В конце тщательно промойте посуду теплой водой и вытрите насухо. Уже через несколько минут сковорода станет заметно чище и аккуратнее.

Ранее сообщалось, что каждая хозяйка сталкивается с проблемой пятен и разводов на стеклах. Традиционные методы, вроде газет или уксуса, часто оставляют неприятные следы или резкий запах. Существует более безопасный и эффективный способ, который позволяет добиться идеально чистых окон без лишних усилий.

Проверено редакцией
Читайте также
Еще 10 лет назад их жутко стеснялись, а теперь украшают модные интерьеры и кафе и коллекционируют: советские ковры и посуда
Общество
Еще 10 лет назад их жутко стеснялись, а теперь украшают модные интерьеры и кафе и коллекционируют: советские ковры и посуда
Опасна ли старая посуда: правда о свинце, кадмии и других тяжелых металлах
Семья и жизнь
Опасна ли старая посуда: правда о свинце, кадмии и других тяжелых металлах
Жесткие полотенца снова как новые: добавляю 2 средства — и мягкость возвращается
Общество
Жесткие полотенца снова как новые: добавляю 2 средства — и мягкость возвращается
Чистые окна без разводов — простой способ с перекисью, который экономит силы и время
Общество
Чистые окна без разводов — простой способ с перекисью, который экономит силы и время
Чистка туалета без усилий — простой способ от польских домработниц для экономии и чистоты
Общество
Чистка туалета без усилий — простой способ от польских домработниц для экономии и чистоты
посуда
домохозяйства
чистота
советы
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
IHF решила судьбу молодежных сборных России по гандболу
Музыкант-иноагент вернулся в Израиль в разгар войны с Ираном
Вспышка кишечной инфекции произошла в российской школе
В Курскую область вернулись освобожденные из украинского плена
Военэксперт раскрыл циничный план ВСУ в преддверии 8 Марта
«Краснодар» потребовал перенести матч с «Рубином» по одной причине
Муж порезал онкобольную жену, чтобы уйти к любовнице
В МИД РФ сообщили о поиске точек соприкосновения между Россией и США
Трамп пригрозил Ирану «полным уничтожением» новых районов
Погода в Москве в воскресенье, 8 марта: ждать ли заморозков и мокрого снега
В США рассказали, как Трамп унизил Вэнса
Россиянин поднялся на пьедестал победителей Паралимпиады
Появились детали эвакуации россиян из Ирана в Азербайджан
Мощный взрыв прогремел в Луганской Народной Республике
Иммиграционная служба США начала выслеживать россиян
Что известно о последних днях жизни и причине смерти актрисы Ведуновой
Рябков ответил, каким в РФ видят новый договор по контролю над вооружениями
В конфликте с Ираном потратили столько ракет Patriot, сколько Киев за зиму
Невролог раскрыл популярный миф о головокружении
«Отпетые мошенники» резко ответили на слухи вокруг смерти жены Аморалова
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.