Нагар исчезает за 10 минут: простой кухонный трюк с солью возвращает сковороде чистоту

Со временем даже хорошая сковорода покрывается плотным слоем нагара и жира. Обычные средства часто не справляются, а тереть посуду жесткими губками не хочется — можно повредить поверхность. К счастью, есть простой домашний способ, который помогает быстро вернуть сковороде чистоту без агрессивной химии.

Секрет этого метода — обычная крупная поваренная соль. Она работает как мягкий абразив и при нагревании помогает разрушить слой пригоревшего жира. Такой способ используют многие хозяйки, потому что он простой, дешевый и занимает совсем немного времени.

Для начала насыпьте на дно сухой сковороды толстый слой крупной соли так, чтобы она полностью покрыла участки с нагаром. Поставьте посуду на плиту и прогревайте на среднем огне около 5–7 минут. Соль начнет нагреваться и постепенно «разрыхлять» пригоревший жир.

Затем снимите сковороду с плиты и дайте ей остыть. После этого протрите поверхность мягкой губкой с небольшим количеством моющего средства. Нагар будет отходить намного легче. В конце тщательно промойте посуду теплой водой и вытрите насухо. Уже через несколько минут сковорода станет заметно чище и аккуратнее.

