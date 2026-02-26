Зимняя Олимпиада — 2026
Опасна ли старая посуда: правда о свинце, кадмии и других тяжелых металлах

Опасна ли старая посуда Опасна ли старая посуда Фото: Shutterstock/FOTODOM
Бабушкины сервизы, хрустальные салатницы, расписные тарелки с позолотой — в каждом доме хранятся реликвии, перешедшие по наследству. Они красивы, дороги как память, но безопасны ли для повседневного использования? Эксперты все чаще предупреждают: старая посуда может представлять реальную угрозу здоровью. Разбираемся, какая именно и почему.

Почему в посуду добавляли свинец и кадмий: блеск и яркие краски

Чтобы понять, опасна ли старая посуда и есть ли в ее составе свинец, нужно заглянуть в историю производства.

Еще в древности в глазурь добавляли свинец — он придавал изделиям блеск и делал покрытие прочным. В XVIII веке европейские мастера открыли яркие пигменты на основе металлов: селенид кадмия давал насыщенный красный цвет, хромат свинца — оранжевый. Эти технологии дошли и до советского производства. Яркие цвета, блеск хрусталя, переливы люстра имели свою цену — наличие тяжелых металлов в составе красок и самой посуды. Сегодня мы задаемся вопросом: насколько велик риск и стоит ли пользоваться этими предметами?

Хрусталь: действительно ли он выделяет свинец в напитки

Хрусталь — это не просто красивое стекло. По сути, это свинцовое стекло, в котором оксид свинца может составлять до 24–30%. Именно свинец дает тот самый знаменитый хрустальный звон и игру света. Но здесь кроется и главная опасность. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) рекомендует не хранить продукты или напитки в посуде из свинцового хрусталя длительное время из-за риска загрязнения свинцом.

Особенно активен процесс выделения при контакте с кислыми средами. Если в хрустальной посуде долго хранить квашеную капусту или маринованные огурцы, вред свинца в хрустале многократно усиливается. Молочная кислота квашеной капусты и уксус в маринадах вступают в реакцию со свинцом, ускоряя его переход в растворимое состояние и проникновение в еду. Накопление свинца в организме может вызвать анемию, поражение почек, нервной системы, у детей — снижение IQ и нарушения развития.

Свинец и кадмий в антикварном и советском фарфоре Свинец и кадмий в антикварном и советском фарфоре Фото: Shutterstock/FOTODOM

Многие считают, что, раз в хрустале десятилетиями хранили наливки и ничего не случалось, опасности нет. Вред свинца отрицать, однако, нельзя. Токсичные металлы действуют незаметно, годами.

Так можно ли есть из хрустальных тарелок? Эксперты рекомендуют использовать материал только для торжественных случаев и никогда не оставлять в нем напитки или еду надолго, например на несколько месяцев.

Фарфор и фаянс: глазурь, деколь, золочение — что может быть опасно

Теперь обратимся к фарфору и фаянсу. Многие семьи берегут советский фарфор, токсичность которого сегодня тоже вызывает вопросы. Дело не в самом фарфоре — качественный фарфор, обожженный при высоких температурах (до 1400°C), имеет спеченный черепок без пор и безопасен. Проблема в декоре.

Яркие краски, которыми расписана фарфоровая посуда, могут содержать кадмий и свинец. Роскачество предупреждает: в посуде, купленной на рынках, в антикварных лавках или сделанной даже в наше время в странах с мягкими стандартами, концентрации этих металлов могут быть высокими. Кадмий накапливается в организме, поражает почки, нервную систему и отнесен к канцерогенам.

Важны не только состав краски, но и качество глазури. Если рисунок нанесен под глазурь, он надежно изолирован от еды. Но если роспись надглазурная (а в советском фарфоре часто использовали именно деколь — переводные картинки поверх глазури), со временем она может стираться, а микрочастицы красок — попадать в пищу. Особенно опасны сколы и трещины — через них в посуду проникают бактерии, а глазурь начинает разрушаться быстрее.

Что касается старого фаянса, его безопасность тоже под вопросом. Фаянс более пористый, чем фарфор, и требует качественной глазури. Если глазурь повреждена, внутрь могут проникать микроорганизмы и влага, а тяжелые металлы из подглазурного слоя — мигрировать в еду. Так глазурь буквально становится ядовитой.

Кадмий в посуде Кадмий в посуде Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие старые тарелки и чашки лучше не использовать для еды

Итак, какие конкретно предметы из бабушкиного буфета могут быть опасны? Вот основные категории риска.

  • Яркая керамика с насыщенными цветами, особенно красным, оранжевым, желтым. Именно в этих пигментах чаще всего используют кадмий и хром.

  • Фарфоровая посуда с надглазурной росписью, которая легко царапается и стирается. Если провести пальцем по рисунку и на нем остался след краски, от использования такой тарелки для еды лучше отказаться.

  • Изделия с золотым или перламутровым люстром. Люстровые покрытия — это тончайшие пленки металлов, которые могут содержать соединения свинца, висмута. В редких исторических образцах люстровых покрытий могли использоваться соединения металлов, включая уран, однако это не было массовой практикой в советском производстве. Со временем такие покрытия тоже могут стираться.

  • Посуда со сколами, трещинами, стертой глазурью. Даже если исходное изделие было безопасно, поврежденное покрытие открывает путь для миграции веществ и размножения бактерий. В микротрещинах могут задерживаться остатки пищи и размножаться бактерии при недостаточной гигиене.

  • Хрустальные салатницы и розетки. Помним: для длительного хранения кислых продуктов они непригодны. Подать салат на несколько часов можно, но оставлять в графине настойку на полгода лучше не стоит. Так вы сделаете реальным вред для здоровья, и свинец в хрустале может проникнуть в ваш напиток.

  • Посуда неизвестного происхождения, купленная на рынках, в антикварных лавках, привезенная из стран с сомнительными стандартами. Она может не иметь маркировки о безопасности контакта с пищей. В те времена, когда изготавливали этот предмет из фарфора или фаянса, действовали старые законы и о безопасности красок думали меньше.

Как проверить посуду на безопасность в домашних условиях

Если вы не готовы расстаться с любимой посудой, но хотите убедиться в ее безопасности, есть несколько способов.

  • Тест на свинец. Опасна ли старая посуда, можно узнать и самому. В интернете можно купить специальные экспресс-тесты — пропитанные розионатом натрия палочки. При контакте со свинцом они меняют цвет с желтого на розовый. Достаточно потереть такой палочкой поверхность тарелки.

  • Тест с лимоном. Оставьте дольку лимона на тарелке на сутки. Если через 24 часа глазурь под лимоном помутнела, изменила цвет или пошла трещинами — это плохой знак. Кислота вытянула вещества из покрытия, и использовать такую посуду для еды не стоит. Такой тест не заменяет лабораторного анализа, но может указать на нестойкость глазури.

  • Визуальный осмотр. Проверьте, нет ли на посуде маркировки, подтверждающей ее безопасность для контакта с пищей. Обычно это значок вилки и ложки или знак EAC (Евразийское соответствие). Посмотрите на глазурь при сильном освещении — нет ли на ней царапин, потертостей, сколов.

  • Проверка на термоудар. В производстве посуду тестируют так: разогревают до 200°C и резко погружают в ледяную воду. Если появляются трещины — посуда некачественная. В домашних условиях можно просто налить в холодную тарелку кипяток и посмотреть, не лопнет ли она.

Кадмий в красках Кадмий в красках Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Современные стандарты безопасности: что пришло на смену советскому ГОСТу

В СССР действовали ГОСТы, но современные нормы стали строже, а методы контроля — точнее.

Нынешние стандарты безопасности в странах ЕАЭС и ЕС устанавливают строгие пределы миграции тяжелых металлов в пищу. Вся посуда, поступающая в легальную продажу, должна проходить сертификацию и иметь соответствующие документы. В США керамика, производимая сегодня, обязана соответствовать требованиям по содержанию свинца и маркироваться как «Безопасно для употребления в пищу».

Что касается советского фарфора, токсичность некоторых красителей не означает, что все старые сервизы нужно немедленно выбросить. Просто важно соблюдать правила: использовать любимые предметы аккуратно, не пользоваться разбитой посудой, не наливать в нее кислые напитки надолго, не ставить в микроволновку, не тереть абразивными средствами.

Хроническое отравление тяжелыми металлами годами может проявляться лишь усталостью, а в итоге привести к серьезным заболеваниям. При подозрении на воздействие тяжелых металлов стоит обратиться к врачу и при необходимости сдать анализы крови.

Читайте наш гайд: рассказали, как понять, что ваш фарфор стоит дорого.

