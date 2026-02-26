Опасна ли старая посуда: правда о свинце, кадмии и других тяжелых металлах

Бабушкины сервизы, хрустальные салатницы, расписные тарелки с позолотой — в каждом доме хранятся реликвии, перешедшие по наследству. Они красивы, дороги как память, но безопасны ли для повседневного использования? Эксперты все чаще предупреждают: старая посуда может представлять реальную угрозу здоровью. Разбираемся, какая именно и почему.

Почему в посуду добавляли свинец и кадмий: блеск и яркие краски

Чтобы понять, опасна ли старая посуда и есть ли в ее составе свинец, нужно заглянуть в историю производства.

Еще в древности в глазурь добавляли свинец — он придавал изделиям блеск и делал покрытие прочным. В XVIII веке европейские мастера открыли яркие пигменты на основе металлов: селенид кадмия давал насыщенный красный цвет, хромат свинца — оранжевый. Эти технологии дошли и до советского производства. Яркие цвета, блеск хрусталя, переливы люстра имели свою цену — наличие тяжелых металлов в составе красок и самой посуды. Сегодня мы задаемся вопросом: насколько велик риск и стоит ли пользоваться этими предметами?

Хрусталь: действительно ли он выделяет свинец в напитки

Хрусталь — это не просто красивое стекло. По сути, это свинцовое стекло, в котором оксид свинца может составлять до 24–30%. Именно свинец дает тот самый знаменитый хрустальный звон и игру света. Но здесь кроется и главная опасность. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) рекомендует не хранить продукты или напитки в посуде из свинцового хрусталя длительное время из-за риска загрязнения свинцом.

Особенно активен процесс выделения при контакте с кислыми средами. Если в хрустальной посуде долго хранить квашеную капусту или маринованные огурцы, вред свинца в хрустале многократно усиливается. Молочная кислота квашеной капусты и уксус в маринадах вступают в реакцию со свинцом, ускоряя его переход в растворимое состояние и проникновение в еду. Накопление свинца в организме может вызвать анемию, поражение почек, нервной системы, у детей — снижение IQ и нарушения развития.

Свинец и кадмий в антикварном и советском фарфоре Фото: Shutterstock/FOTODOM

Многие считают, что, раз в хрустале десятилетиями хранили наливки и ничего не случалось, опасности нет. Вред свинца отрицать, однако, нельзя. Токсичные металлы действуют незаметно, годами.

Так можно ли есть из хрустальных тарелок? Эксперты рекомендуют использовать материал только для торжественных случаев и никогда не оставлять в нем напитки или еду надолго, например на несколько месяцев.

Фарфор и фаянс: глазурь, деколь, золочение — что может быть опасно

Теперь обратимся к фарфору и фаянсу. Многие семьи берегут советский фарфор, токсичность которого сегодня тоже вызывает вопросы. Дело не в самом фарфоре — качественный фарфор, обожженный при высоких температурах (до 1400°C), имеет спеченный черепок без пор и безопасен. Проблема в декоре.

Яркие краски, которыми расписана фарфоровая посуда, могут содержать кадмий и свинец. Роскачество предупреждает: в посуде, купленной на рынках, в антикварных лавках или сделанной даже в наше время в странах с мягкими стандартами, концентрации этих металлов могут быть высокими. Кадмий накапливается в организме, поражает почки, нервную систему и отнесен к канцерогенам.

Важны не только состав краски, но и качество глазури. Если рисунок нанесен под глазурь, он надежно изолирован от еды. Но если роспись надглазурная (а в советском фарфоре часто использовали именно деколь — переводные картинки поверх глазури), со временем она может стираться, а микрочастицы красок — попадать в пищу. Особенно опасны сколы и трещины — через них в посуду проникают бактерии, а глазурь начинает разрушаться быстрее.

Что касается старого фаянса, его безопасность тоже под вопросом. Фаянс более пористый, чем фарфор, и требует качественной глазури. Если глазурь повреждена, внутрь могут проникать микроорганизмы и влага, а тяжелые металлы из подглазурного слоя — мигрировать в еду. Так глазурь буквально становится ядовитой.

Кадмий в посуде Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие старые тарелки и чашки лучше не использовать для еды

Итак, какие конкретно предметы из бабушкиного буфета могут быть опасны? Вот основные категории риска.

Яркая керамика с насыщенными цветами, особенно красным, оранжевым, желтым. Именно в этих пигментах чаще всего используют кадмий и хром.

Фарфоровая посуда с надглазурной росписью, которая легко царапается и стирается. Если провести пальцем по рисунку и на нем остался след краски, от использования такой тарелки для еды лучше отказаться.

Изделия с золотым или перламутровым люстром. Люстровые покрытия — это тончайшие пленки металлов, которые могут содержать соединения свинца, висмута. В редких исторических образцах люстровых покрытий могли использоваться соединения металлов, включая уран, однако это не было массовой практикой в советском производстве. Со временем такие покрытия тоже могут стираться.

Посуда со сколами, трещинами, стертой глазурью. Даже если исходное изделие было безопасно, поврежденное покрытие открывает путь для миграции веществ и размножения бактерий. В микротрещинах могут задерживаться остатки пищи и размножаться бактерии при недостаточной гигиене.

Хрустальные салатницы и розетки. Помним: для длительного хранения кислых продуктов они непригодны. Подать салат на несколько часов можно, но оставлять в графине настойку на полгода лучше не стоит. Так вы сделаете реальным вред для здоровья, и свинец в хрустале может проникнуть в ваш напиток.

Посуда неизвестного происхождения, купленная на рынках, в антикварных лавках, привезенная из стран с сомнительными стандартами. Она может не иметь маркировки о безопасности контакта с пищей. В те времена, когда изготавливали этот предмет из фарфора или фаянса, действовали старые законы и о безопасности красок думали меньше.

Как проверить посуду на безопасность в домашних условиях

Если вы не готовы расстаться с любимой посудой, но хотите убедиться в ее безопасности, есть несколько способов.

Тест на свинец. Опасна ли старая посуда, можно узнать и самому. В интернете можно купить специальные экспресс-тесты — пропитанные розионатом натрия палочки. При контакте со свинцом они меняют цвет с желтого на розовый. Достаточно потереть такой палочкой поверхность тарелки.

Тест с лимоном. Оставьте дольку лимона на тарелке на сутки. Если через 24 часа глазурь под лимоном помутнела, изменила цвет или пошла трещинами — это плохой знак. Кислота вытянула вещества из покрытия, и использовать такую посуду для еды не стоит. Такой тест не заменяет лабораторного анализа, но может указать на нестойкость глазури.

Визуальный осмотр. Проверьте, нет ли на посуде маркировки, подтверждающей ее безопасность для контакта с пищей. Обычно это значок вилки и ложки или знак EAC (Евразийское соответствие). Посмотрите на глазурь при сильном освещении — нет ли на ней царапин, потертостей, сколов.

Проверка на термоудар. В производстве посуду тестируют так: разогревают до 200°C и резко погружают в ледяную воду. Если появляются трещины — посуда некачественная. В домашних условиях можно просто налить в холодную тарелку кипяток и посмотреть, не лопнет ли она.

Кадмий в красках Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Современные стандарты безопасности: что пришло на смену советскому ГОСТу

В СССР действовали ГОСТы, но современные нормы стали строже, а методы контроля — точнее.

Нынешние стандарты безопасности в странах ЕАЭС и ЕС устанавливают строгие пределы миграции тяжелых металлов в пищу. Вся посуда, поступающая в легальную продажу, должна проходить сертификацию и иметь соответствующие документы. В США керамика, производимая сегодня, обязана соответствовать требованиям по содержанию свинца и маркироваться как «Безопасно для употребления в пищу».

Что касается советского фарфора, токсичность некоторых красителей не означает, что все старые сервизы нужно немедленно выбросить. Просто важно соблюдать правила: использовать любимые предметы аккуратно, не пользоваться разбитой посудой, не наливать в нее кислые напитки надолго, не ставить в микроволновку, не тереть абразивными средствами.

Хроническое отравление тяжелыми металлами годами может проявляться лишь усталостью, а в итоге привести к серьезным заболеваниям. При подозрении на воздействие тяжелых металлов стоит обратиться к врачу и при необходимости сдать анализы крови.

