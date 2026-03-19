Гореть будет весь мир: четыре глобальные угрозы от войны в Иране

Конфликт США и Ирана погрузил мир в состояние турбулентности. В регионе Персидского залива нарастает хаос: по нефтегазовому рынку нанесен мощный удар, перекрытие Ормузского пролива может привести к глобальному голоду, а удары по АЭС «Бушер» сделали еще более реальной перспективу ядерной катастрофы. И это только часть угроз мировой безопасности, о которых в колонке для NEWS.ru подробно рассказал политический обозреватель кандидат исторических наук Александр Чаусов.

Что будет с поставками нефти

Самая очевидная проблема, связанная с конфликтом в Иране, — скачок цен на нефть и газ. Они уже увеличились на 30% и продолжают расти на фоне перекрытия Ормузского пролива.

Важно понимать, что Иран ведет войну асимметрично. Он не только атакует американские корабли, военную технику и базы на сопредельных территориях, но и наносит удары по завязанной на США и Запад нефтяной инфраструктуре. Яркий пример — атака по месторождению «Шах» в Абу-Даби. Вполне возможно, что Исламская Республика перейдет к систематическим обстрелам нефтегазовых и перерабатывающих комплексов: после каждого нового удара цены на углеводороды повышаются еще на 3%–3,4%.

Нефтегазовый кризис может растянуться на многие месяцы и годы даже после окончания конфликта. Если США и удастся вдруг победить и добиться смены власти в Иране (что очень маловероятно), лишь политической воли для починки критических для региона объектов или восстановления затопленных танкеров будет недостаточно.

Почему мир ждет глобальный голод

Помимо сложностей с поставками нефти и газа существует еще и проблема продовольствия. Через Ормузский пролив до начала конфликта проходило до 30% азота и серы, которые необходимы для производства фосфатных удобрений. Если решить вопрос с экспортом не удастся, то рост цен на сельхозкультуры будет непропорциональным, а часть стран банально останутся без еды. Под удар в первую очередь попадут государства Азии и Латинской Америки за исключением, разве что, Бразилии: она еще в прошлом году закупила у России рекордное число удобрений и сейчас даже сокращает поставки.

Отдельно стоит выделить Европу, которая ввела дополнительные пошлины против удобрений из РФ. Летом 2025 года президент Владимир Путин назвал эту инициативу «полной глупостью». И теперь страны ЕС в полной мере познают на себе последствия собственных недальновидных решений. Как и в случае с нефтью, решение продовольственной проблемы может сильно затянуться: сельхозкультурам нужно вырасти и дать урожай, а это требует времени. Так что есть все шансы, что нынешний кризис будет оказывать влияние на мировую экономику не один сезон и даже не год, а несколько лет.

Насколько реальна ядерная угроза

С самого начала нынешнего обострения сохраняется опасность применения ядерного оружия одной из сторон конфликта. Израиль может нанести удар по Ирану, или Исламская Республика атакует склады с ядерными запасами еврейского государства. Еще до недавнего времени такой сценарий казался маловероятным, однако 17 марта власти Ирана сообщили, что атаке подверглась атомная электростанция «Бушер» — боеприпас упал в непосредственной близости от рабочего энергоблока.

Подобные удары фактически развязывают руки Тегерану. Иранские СМИ еще 5 марта писали, что власти Исламской Республики рассматривают вариант удара по израильской Димоне, где находится ядерный реактор.

Таким образом, на Ближнем Востоке могут появиться сразу два «Чернобыля». Чем обернутся атаки по «Бушеру» и Димоне и на какие территории в случае их повреждения распространится облако ядерных отходов, известно одному богу, да еще, возможно, метеорологам. Но уже очевидно, что эта катастрофа затронет не только Ближний Восток и Азию, но и часть Европы.

Зачем США разжигают региональную бойню

Одна из основных целей операции США против Ирана — дестабилизация и смена правящего режима в республике, которая не сулит миру ничего хорошего. Во-первых, в Иране остро стоит курдский вопрос — представители этого суннитского этноса столетиями добиваются автономии. Пока курды Ирана и Ирака декларируют нейтралитет и обещают не поддаваться на провокации Штатов. Но если власть в Тегеране падет или просто ослабнет, курдские общины вспомнят о своей давней мечте — тем более что Белый дом будет рад помочь им дополнительными поставками оружия.

Любая попытка создать «независимый Курдистан» на Ближнем Востоке в лучшем случае оборачивалась затяжными партизанскими конфликтами, а в худшем — войнами «всех против всех». Их последствия уже ясны — дефицит нефти, потрясения на мировых рынках, голод и ядерная угроза. Но не стоит забывать и про многомиллионные потоки беженцев, которые совершенно точно хлынут на Запад.

С неконтролируемой миграцией связана и еще одна угроза — она исходит от прокси-сил Ирана и КСИР. Если Тегеран падет, это будет означать резкий рост террористической угрозы для всех, кого иранское руководство когда-то определило своими врагами. В таком случае полыхать будет весь западный мир — и продлится это как минимум несколько десятилетий, если не больше. Шиитским радикалам торопиться некуда — точные сроки последней битвы добра со злом, которую ждет иранский народ, четко не обозначены, но до ее начала «добро» точно захочет ослабить противников.

