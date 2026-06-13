В NASA назвали срок возвращения корабля Cargo Dragon на Землю NASA: корабль Cargo Dragon с результатами опытов отстыкуется от МКС 16 июня

Отстыковка грузового корабля Cargo Dragon от Международной космической станции (МКС) намечена на 16 июня, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Аппарат, прибывший на станцию 17 мая в рамках 34-й коммерческой миссии, вернется на Землю 17 июня у побережья Калифорнии.

Космический корабль доставит на Землю результаты экспериментов, проведенных на МКС. В том числе образцы хрящевой ткани, созданные с помощью биопринтера, а также материалы для изучения онкологических заболеваний.

Помимо грузовых кораблей SpaceX, на станцию также доставляют грузы от Northrop Grumman с помощью кораблей Cygnus. При возвращении на Землю эти аппараты сгорают в плотных слоях атмосферы вместе с мусором, который удаляется с МКС.

Ранее сообщалось, что российские специалисты в срочном порядке нанесли слой двухкомпонентного герметичного состава «Герметалл-1» на одно место утечки. Второе потенциальное место утечки расположено на конусной части переходной камеры, экипаж проводит работы по герметизации. Неисправности обнаружили при наддуве отсека переходной камеры модуля до давления станции.