Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 июня 2026 в 02:37

В NASA назвали срок возвращения корабля Cargo Dragon на Землю

NASA: корабль Cargo Dragon с результатами опытов отстыкуется от МКС 16 июня

NASA NASA Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Отстыковка грузового корабля Cargo Dragon от Международной космической станции (МКС) намечена на 16 июня, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Аппарат, прибывший на станцию 17 мая в рамках 34-й коммерческой миссии, вернется на Землю 17 июня у побережья Калифорнии.

Космический корабль доставит на Землю результаты экспериментов, проведенных на МКС. В том числе образцы хрящевой ткани, созданные с помощью биопринтера, а также материалы для изучения онкологических заболеваний.

Помимо грузовых кораблей SpaceX, на станцию также доставляют грузы от Northrop Grumman с помощью кораблей Cygnus. При возвращении на Землю эти аппараты сгорают в плотных слоях атмосферы вместе с мусором, который удаляется с МКС.

Ранее сообщалось, что российские специалисты в срочном порядке нанесли слой двухкомпонентного герметичного состава «Герметалл-1» на одно место утечки. Второе потенциальное место утечки расположено на конусной части переходной камеры, экипаж проводит работы по герметизации. Неисправности обнаружили при наддуве отсека переходной камеры модуля до давления станции.

США
NASA
МКС
полеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США нанесли удар по иранским дронам у Ормузского пролива
Отказ от алкоголя, многомиллионные долги, ислам: как живет Сергей Романович
Девятиклассникам рассказали о возможной пересдаче устного экзамена
Стало известно о скором наступлении ВС РФ в Запорожской области
«Несчастье для Европы»: Додик сравнил Шредера и Каллас как переговорщиков
В России могут ускорить запись к врачам по ОМС
Островное государство может расширить авиасообщение с Россией
Россиянам назвали категории граждан, кто получит прибавку к пенсии в июле
«РФ говорила правду»: в РФПИ дали оценку данным о биолабораториях США
Киев начал переводить в ВСУ бойцов из «Айдара» и «Азова»
В небе над Севастополем заработала ПВО
«Категорически не приемлем»: Россия устроила демарши США из-за G20
Спасение в Израиле, исчезновение брата, слова об СВО: как живет Хазанов
В NASA назвали срок возвращения корабля Cargo Dragon на Землю
Наркобарон Коротышка попросился в Мексику
«Больно и страшно»: Бузова рассказала о своем состоянии после больницы
Призывавшего к ударам по России блогера задержали в Ереване
Кадыров пошутил, что опасается за свою кошку из-за санкций Запада
Минюст США одобрил слияние двух медиагигантов
Заболеваемость хантавирусами резко выросла в России
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета
Семья и жизнь

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.