Политолог ответил, зачем Украина могла атаковать торговое судно Ирана

Вооруженные силы Украины атаковали торговое судно Ирана, чтобы угодить президенту США Дональду Трампу, заявил NEWS.ru эксперт Международного клуба «Валдай» политолог Андрей Кортунов. По его словам, глава Украины Владимир Зеленский стремится показать Вашингтону, что может быть полезным.

Мне кажется, что здесь главный адресат действий [Киева в отношении Тегерана] не столько сам Иран, сколько руководство США. Зеленскому, по всей видимости, предстоят очередные переговоры с Дональдом Трампом, и он хочет продемонстрировать, что может быть полезным для интересов американской внешней политики. То есть Украина, с точки зрения Зеленского, — это не просто какое-то обременение для США, но это и действенный союзник, который может в том числе оказывать поддержку Вашингтону на других направлениях, — пояснил Кортунов.

Он подчеркнул, что Киев не впервые пытается заручиться поддержкой США через действия на Ближнем Востоке. По словам политолога, когда начался конфликт между Штатами и Ираном, Украина активно помогала, в том числе в защите от иранских дронов и укреплении противовоздушной обороны стран Персидского залива.

Конечно, Зеленский надеется, что США будут постепенно сдвигаться в сторону поддержки Киева, отходя от тех договоренностей, которые были достигнуты с российской стороной. Не уверен, что это как-то повлияет на ситуацию непосредственно в зоне Персидского залива. Это символический шаг, который может быть использован в СМИ, выступающих за увеличение военной помощи Украине со стороны США, — резюмировал Кортунов.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что страна ответит «нахлебнику в Киеве» за удар по своему судну в Каспийском море. Об этом он сообщил на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой евродипломатии Каей Каллас.