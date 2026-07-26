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26 июля 2026 в 20:17

Иран пообещал ответить «нахлебнику в Киеве» за судно на Каспии

МИД Ирана: атака Украины на судно в Каспийском море не останется без ответа

Аббас Аракчи Аббас Аракчи Фото: Shadati/XinHua/Global Look Press
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Иран ответит «нахлебнику в Киеве» за удар по судну республики в Каспийском море, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в соцсети. Он отметил, что сообщил об этом в ходе переговоров министру иностранных дел России Сергею Лаврову и главе евродипломатии Кае Каллас.

В ходе разговоров с представителем ЕС Каллас и министром иностранных дел Лавровым я ясно дал понять, что то, что сделал этот нахлебник в Киеве, не может остаться без ответа, — написал Аракчи.

Ранее пресс-служба МИД Ирана заявила, что ВСУ утром 25 июля атаковали иранское торговое судно в Каспийском море. В результате взрыва на борту погиб один моряк, еще один человек получил ранения. В Тегеране произошедшее назвали нарушением Устава ООН и актом агрессии, который мог привести к усилению напряженности.

До этого заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин отметил, что Иран может нанести удар по инфраструктуре Украины за атаку на торговое судно. Он напомнил, что Тегеран уже не в первый раз предупреждает Киев о необходимости прекратить провокации.

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