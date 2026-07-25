ВСУ напали на иранское торговое судно в Каспийском море МИД Ирана: атака ВСУ на торговое судно в Каспийском море привела к смерти моряка

Вооруженные силы Украины атаковали иранское торговое судно в Каспийском море утром 25 июля, заявила пресс-служба Министерства иностранных дел Ирана. В результате взрыва на судне погиб один моряк и еще один человек получил ранения.

В Тегеране назвали произошедшее нарушением Устава ООН и актом агрессии, который может усилить напряженность. В ведомстве подчеркнули, что Иран оставляет за собой право на ответные действия.

МИД Ирана решительно осуждает нападение Украины на иранское торговое судно в Каспийском море утром в субботу, 25 июля. В результате атаки на судне произошел взрыв, из-за которого один моряк погиб и еще один получил ранения. Эта атака является нарушением статьи 2 пункта 4 Устава ООН и актом агрессии, который может еще больше разжечь пламя войны, — указано в сообщении.

В Тегеране уже объявили, что дадут жесткий ответ, не уточняя, в какой форме и в какие сроки. Инцидент грозит расширением географии конфликта и вовлечением новых сторон.

Ранее президент США Дональд Трамп приказал приостановить удары по Ирану, так как в Тегеран прибыла оманская делегация, ведущая переговоры об открытии Ормузского пролива. Отмечается, что решение американского лидера отражает его готовность предоставить больше пространства для дипломатии. По данным источника, американские военные готовят планы возможного возобновления боевых действий на случай соответствующего приказа Трампа.