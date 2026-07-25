Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
25 июля 2026 в 22:26

ВСУ напали на иранское торговое судно в Каспийском море

МИД Ирана: атака ВСУ на торговое судно в Каспийском море привела к смерти моряка

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины атаковали иранское торговое судно в Каспийском море утром 25 июля, заявила пресс-служба Министерства иностранных дел Ирана. В результате взрыва на судне погиб один моряк и еще один человек получил ранения.

В Тегеране назвали произошедшее нарушением Устава ООН и актом агрессии, который может усилить напряженность. В ведомстве подчеркнули, что Иран оставляет за собой право на ответные действия.

МИД Ирана решительно осуждает нападение Украины на иранское торговое судно в Каспийском море утром в субботу, 25 июля. В результате атаки на судне произошел взрыв, из-за которого один моряк погиб и еще один получил ранения. Эта атака является нарушением статьи 2 пункта 4 Устава ООН и актом агрессии, который может еще больше разжечь пламя войны, — указано в сообщении.

В Тегеране уже объявили, что дадут жесткий ответ, не уточняя, в какой форме и в какие сроки. Инцидент грозит расширением географии конфликта и вовлечением новых сторон.

Ранее президент США Дональд Трамп приказал приостановить удары по Ирану, так как в Тегеран прибыла оманская делегация, ведущая переговоры об открытии Ормузского пролива. Отмечается, что решение американского лидера отражает его готовность предоставить больше пространства для дипломатии. По данным источника, американские военные готовят планы возможного возобновления боевых действий на случай соответствующего приказа Трампа.

Мир
Иран
ВСУ
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обломки дронов рухнули на жилой дом под Новороссийском
«Ничего святого»: Зеленского и Драпатого назвали законными целями ВС РФ
Шесть альпинистов застряли на Эльбрусе
Долина прокомментировала продажу своей бывшей квартиры в Хамовниках
Иракли объяснил, почему считает шикарной идею новой «Фабрики звезд»
Силы ПВО за день перехватили около 150 украинских дронов
ВСУ напали на иранское торговое судно в Каспийском море
Иракли заявил о росте популярности после шоу «Ставка на любовь»
Атака FPV-дрона ВСУ унесла жизнь жителя Белгородской области
Российский турист спас ребенка в Турции
Иракли рассказал о партнерских отношениях с бывшей женой
Трамп приказал приостановить удары по Ирану по одной причине
КСИР заявил об уничтожении десятка истребителей США
ВС РФ уничтожили десантный катер, три сухогруза и балкер Украины за сутки
«Звериный оскал»: Захарова обвинила ВСУ в ударах по мирным жителям
«Пропагандистский характер»: Жога об атаке на НПЗ в Тюмени
Сестра умершей гимнастки Прончевой рассказала о ее последнем СМС
СК начал расследование трагедии с детьми при пожаре в Ульяновской области
Песков объяснил, как Киев может завершить противостояние до конца суток
Песков объяснил невозможность заморозки конфликта на Украине
Дальше
Самое популярное
Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового
Общество

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки
Общество

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки

Котлеты не хочу — готовлю фарш по-грузински в лаваше: тот же фарш, но с зеленью и острым соусом, и подача как шаурма
Общество

Котлеты не хочу — готовлю фарш по-грузински в лаваше: тот же фарш, но с зеленью и острым соусом, и подача как шаурма

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.