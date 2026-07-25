Трамп приказал приостановить удары по Ирану по одной причине

Трамп приказал приостановить удары по Ирану по одной причине Axios: Трамп приказал не атаковать Иран из-за прибытия оманской делегации

Президент США Дональд Трамп приказал приостановить удары по Ирану, так как в Тегеран прибыла оманская делегация, ведущая переговоры об открытии Ормузского пролива, сообщает Axios. Отмечается, что решение американского лидера отражает его готовность предоставить больше пространства для дипломатии.

Президент Трамп в пятницу распорядился, чтобы американские военные не наносили новых ударов по Ирану, прервав почти двухнедельную серию ежедневных атак, — отмечается в публикации.

По данным источника, американские военные готовят планы возможного возобновления боевых действий на случай соответствующего приказа Трампа. В Белом доме не прокомментировали информацию на этот счет.

Ранее руководитель центрального штаба Вооруженных сил Ирана «Хатам-аль-Анбия» Али Абдоллахи заявил, что в случае гибели иранцев от американских ударов Тегеран будет ликвидировать военнослужащих США в пропорции один к одному. По словам командующего, подобная стратегия уже доказала свою действенность.