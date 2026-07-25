Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
25 июля 2026 в 21:44

Трамп приказал приостановить удары по Ирану по одной причине

Axios: Трамп приказал не атаковать Иран из-за прибытия оманской делегации

Президент США Дональд Трамп Президент США Дональд Трамп Фото: Saul Loeb/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп приказал приостановить удары по Ирану, так как в Тегеран прибыла оманская делегация, ведущая переговоры об открытии Ормузского пролива, сообщает Axios. Отмечается, что решение американского лидера отражает его готовность предоставить больше пространства для дипломатии.

Президент Трамп в пятницу распорядился, чтобы американские военные не наносили новых ударов по Ирану, прервав почти двухнедельную серию ежедневных атак, — отмечается в публикации.

По данным источника, американские военные готовят планы возможного возобновления боевых действий на случай соответствующего приказа Трампа. В Белом доме не прокомментировали информацию на этот счет.

Ранее руководитель центрального штаба Вооруженных сил Ирана «Хатам-аль-Анбия» Али Абдоллахи заявил, что в случае гибели иранцев от американских ударов Тегеран будет ликвидировать военнослужащих США в пропорции один к одному. По словам командующего, подобная стратегия уже доказала свою действенность.

США
Дональд Трамп
Иран
военные конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ напали на иранское торговое судно в Каспийском море
Иракли рассказал о росте популярности после шоу «Ставка на любовь»
Атака FPV-дрона ВСУ унесла жизнь жителя Белгородской области
Российский турист спас ребенка в Турции
Иракли рассказал о партнерских отношениях с бывшей женой
Трамп приказал приостановить удары по Ирану по одной причине
КСИР заявил об уничтожении десятка истребителей США
ВС РФ уничтожили десантный катер, три сухогруза и балкер Украины за сутки
«Звериный оскал»: Захарова обвинила ВСУ в ударах по мирным жителям
«Пропагандистский характер»: Жога об атаке на НПЗ в Тюмени
Сестра умершей гимнастки Прончевой рассказала о ее последнем СМС
СК начал расследование трагедии с детьми при пожаре в Ульяновской области
Песков объяснил, как Киев может завершить противостояние до конца суток
Песков объяснил невозможность заморозки конфликта на Украине
В российском регионе к знаковой дате открыли памятник Гагарину и Беляеву
Осужденный попросил ужесточить ему наказание из-за панических атак
«Очередной развод»: аналитик объяснил, как США водят за нос Иран
Слуцкий высказался об атаке ВСУ на турбазу в Кирилловке
Колдун объяснил разницу между старой «Фабрикой звезд» и современными шоу
СК назвал причину падения парапланериста в Подмосковье
Дальше
Самое популярное
Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового
Общество

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки
Общество

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки

Котлеты не хочу — готовлю фарш по-грузински в лаваше: тот же фарш, но с зеленью и острым соусом, и подача как шаурма
Общество

Котлеты не хочу — готовлю фарш по-грузински в лаваше: тот же фарш, но с зеленью и острым соусом, и подача как шаурма

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.