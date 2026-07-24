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24 июля 2026 в 19:30

Иран решил пойти на жесткие меры в ответ на агрессию США

Тегеран пообещал убивать по одному солдату США за каждого погибшего иранца

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Вооруженные силы Ирана начнут убивать по одному солдату армии США за каждого погибшего при американских ударах по Исламской Республике, сообщил руководитель центрального штаба иранских вооруженных сил «Хатам-аль-Анбия» Али Абдоллахи. По его словам, которые приводит ТАСС, это правило уже показало свою эффективность.

Правило, практическую реализуемость которого мы уже ранее доказали противнику, с этого момента считаем окончательно установленным и официально объявленным законом на поле боя: за каждого гражданина Исламской Республики Иран, погибшего мученической смертью, будет уничтожен один американский военнослужащий, — заявил Абдоллахи.

Ранее сенат Конгресса США заблокировал резолюцию, требующую от президента Дональда Трампа остановить военные действия против Ирана. Против документа выступили 49 сенаторов, положительно оценили инициативу 47 сенаторов.

Кроме того, власти Исламской Республики отказались от предложения Вашингтона о прекращении огня. По предварительной информации, руководство страны не хочет заключать временную сделку.

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