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24 июля 2026 в 08:34

В Иране ответили на предложение США о временном перемирии

NYT: Иран отверг новую инициативу США по прекращению огня

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Иран отказался от предложения США о прекращении огня, передает газета The New York Times со ссылкой на источники. По их информации, иранские чиновники заявили, что Тегеран не заинтересован во временной сделке, поскольку ее заключение оставит нерешенной проблему контроля над Ормузским проливом.

Иран отклонил предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня, доставленное в Тегеран премьер-министром Ирака, — уточнили информаторы.

Ранее сообщалось, что американские войска нанесли ракетные удары по городу Ахваз и его окрестностям в иранской провинции Хузестан. В результате атаки погибли четыре человека, еще пятеро были ранены. Помимо Ахваза, удары наносились по Бендер-Аббасу и острову Кешм на юге страны.

До этого Трамп заявил, что Тегеран пока не готов к дипломатическому соглашению с Вашингтоном. На одном из мероприятий в американской столице он указал, что боевые действия на Ближнем Востоке будут продолжены. Хозяин Белого дома подчеркнул, что у Ирана «злые умыслы» и что США не допустят получения им ядерного оружия.

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