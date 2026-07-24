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24 июля 2026 в 07:52

Жители иранского Ахваза погибли при ракетном ударе США

Четыре человека погибли при ракетной атаке США на иранский город Ахваз

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Американские войска нанесли ракетные удары по городу Ахваз и его окрестностям в иранской провинции Хузестан в ночь на 24 июля, сообщает агентство Tasnim. В результате атаки погибли четыре человека, еще пятеро были ранены.

Власти провинции подтвердили гибель четырех жителей и ранения пятерых. Эта атака стала частью 13-й серии ударов США по иранской территории, продолжавшейся более двух часов. Помимо Ахваза, удары наносились по Бендер-Аббасу и острову Кешм на юге страны.

Хузестан — стратегически важный нефтедобывающий регион, граничащий с Ираком. При этом Тегеран неоднократно предупреждал о жестком ответе, однако военные действия продолжаются.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран пока не готов к дипломатическому соглашению с Вашингтоном. На одном из мероприятий в американской столице он обратил внимание, что боевые действия на Ближнем Востоке будут продолжены. Американский лидер также подчеркнул, что у Тегерана «злые умыслы» и что США не допустят получения Ираном ядерного оружия. В данный момент США изучают возможность массированной атаки на Исламскую Республику.

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