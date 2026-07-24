Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
24 июля 2026 в 00:30

«Дела идут хорошо»: Трамп оценил условия для продолжения конфликта с Ираном

Трамп намерен продолжать конфликт с Ираном из-за его неготовности к сделке

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Тегеран пока не готов к дипломатическому соглашению с Вашингтоном, уверен президент США Дональд Трамп. На одном из мероприятий в американской столице он указал, что боевые действия на Ближнем Востоке будут продолжены.

Дела у нас идут очень хорошо против Исламской Республики Иран. Дела у нас идут чрезвычайно хорошо. Они бы хотели сделать что-то. Они еще не готовы. Им требуется то же самое, что сейчас, но больше. Они еще не готовы, — уточнил Трамп.

Американский лидер также подчеркнул, что у Тегерана «злые умыслы» и что США не допустят получения Ираном ядерного оружия. Риторика республиканца указывает на то, что в ближайшее время переговоры между сторонами маловероятны, а конфликт будет продолжаться как минимум до тех пор, пока, по мнению Вашингтона, Иран не будет полностью готов к капитуляции.

Ранее стало известно, что США изучают возможность массированной атаки на Иран. Глава Белого дома отметил, что близок к принятию такого решения.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон никогда не заявлял целью своей операции в Иране смену власти. По его словам, единственной задачей является денуклеаризация Исламской Республики.

США
Иран
Дональд Трамп
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинцы вышли на улицы из-за отставки министра обороны
Магнитная буря вновь обрушилась на Землю
ЕС добавил в черный список четыре российских аэропорта
Блэкаут в Грузии: почему во всей стране отключилось электричество, детали
Удар «свыше» не помешал китайцам запустить спутник на орбиту
Президент FIDE оставил свой пост из-за санкций Евросоюза
Суда с нефтью заблокировали в Красном море: чем это выгодно экономике РФ
Европейцам предрекли страдания из-за недальновидных действий их властей
«Дела идут хорошо»: Трамп оценил условия для продолжения конфликта с Ираном
Электричество внезапно пропало в Грузии
«Пугачева — великая артистка»: Киселев о деле Долиной, помощи СВО и цензуре
Футболист «Барселоны» до конца года не выйдет на поле из-за травмы на ЧМ
Странные детали, новое фото в соцсетях: что известно о поисках Усольцевых
«Решительно осуждаю»: в ООН высказались об атаках в Красном море
Федерация скалолазания приостановила «бойкотирование» России
Евросоюз согласовал санкции против известных российских деятелей
Призвал убивать русских: в чем корни нацизма Драпатого — реакция Захаровой
«Всему есть предел»: на Западе нашли точку невозврата в отношениях с РФ
Сбербанк принял решение по валютным картам Visa
Идеологу группы «Мираж» запретили исполнять около 30 песен коллектива
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.