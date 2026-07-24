«Дела идут хорошо»: Трамп оценил условия для продолжения конфликта с Ираном Трамп намерен продолжать конфликт с Ираном из-за его неготовности к сделке

Тегеран пока не готов к дипломатическому соглашению с Вашингтоном, уверен президент США Дональд Трамп. На одном из мероприятий в американской столице он указал, что боевые действия на Ближнем Востоке будут продолжены.

Дела у нас идут очень хорошо против Исламской Республики Иран. Дела у нас идут чрезвычайно хорошо. Они бы хотели сделать что-то. Они еще не готовы. Им требуется то же самое, что сейчас, но больше. Они еще не готовы, — уточнил Трамп.

Американский лидер также подчеркнул, что у Тегерана «злые умыслы» и что США не допустят получения Ираном ядерного оружия. Риторика республиканца указывает на то, что в ближайшее время переговоры между сторонами маловероятны, а конфликт будет продолжаться как минимум до тех пор, пока, по мнению Вашингтона, Иран не будет полностью готов к капитуляции.

Ранее стало известно, что США изучают возможность массированной атаки на Иран. Глава Белого дома отметил, что близок к принятию такого решения.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон никогда не заявлял целью своей операции в Иране смену власти. По его словам, единственной задачей является денуклеаризация Исламской Республики.