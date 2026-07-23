Рубио раскрыл единственную цель войны с Ираном

Соединенные Штаты никогда не заявляли целью своей операции в Иране смену власти, заявил госсекретарь США Марко Рубио на конференции министров иностранных дел стран АСЕАН в Маниле. По его словам, единственной задачей является денуклеаризация исламской республики. Трансляцию пресс-конференции вел APT News.

США стремятся к тому, чтобы Иран не имел ядерного оружия <...>. США никогда не говорили, что смена режима является целью, — сказал Рубио.

Ранее сообщалось, что США усиливают свою военную группировку на Ближнем Востоке, перебрасывая туда как военнослужащих, так и вооружения, в преддверии возможного расширения операции против Ирана. По данным американских СМИ, за последнюю неделю с баз в Соединенных Штатах на Ближний Восток были отправлены силы специальных операций.

До этого президент США Дональд Трамп во время выступления в Мариетте (штат Джорджия) заявил, что Тегеран в ближайшее время будет готов к заключению соглашения с Вашингтоном. По его словам, Иран пока не решается на окончательный шаг, поскольку каждый раз пытается пересмотреть уже согласованные пункты.