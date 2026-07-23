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23 июля 2026 в 08:58

Стало известно о коварных планах США по Ближнему Востоку

WSJ: США готовятся расширить военную операцию на Ближнем Востоке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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США усиливают свою военную группировку на Ближнем Востоке, перебрасывая туда как военнослужащих, так и вооружения, в преддверии возможного расширения операции против Ирана, сообщает The Wall Street Journal. По информации газеты, за последнюю неделю с баз в Соединенных Штатах на Ближний Восток были отправлены силы специальных операций.

Кроме того, в медицинский центр Ландштуля в Германии прибыло более 150 медиков. Это основное место, куда направляют американских военных, получивших ранения во время боевых действий. По данным источников, эскадрильи истребителей были размещены на авиабазах по всему Ближневосточному региону, а бомбардировщики, базирующиеся в США и Великобритании, переведены в режим повышенной готовности.

По мнению аналитиков, все это говорит о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность расширить военные действия против Ирана. Однако полномасштабная война с Исламской Республикой грозит Вашингтону дальнейшим истощением запасов боеприпасов и новыми потрясениями на мировом рынке нефти, считают эксперты.

Ранее сообщалось, что при ракетном ударе США в районе иранского погранперехода «Шаламче» на границе с Ираком погибли два человека. Еще 11 человек в результате атаки получили ранения различной степени тяжести. В момент обстрела среди граждан, пересекающих границу, находились паломники.

США
Иран
Ближний Восток
Дональд Трамп
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