В Иране заявили о гибели двух человек в результате удара США

В Иране заявили о гибели двух человек в результате удара США Fars: США атаковали КПП «Шаламче» на границе Ирана и Ирака

При ракетном ударе США в районе иранского погранперехода «Шаламче» на границе с Ираком погибли два человека, сообщают агентства Irna и Fars. Еще 11 человек в результате атаки получили ранения различной степени тяжести.

В момент обстрела среди граждан, пересекающих границу, находились паломники, что подтверждают заявления властей и появившиеся в Сети кадры. Первоначально в сообщениях отмечалось, что обошлось без пострадавших, однако позже заместитель губернатора провинции Хузестан подтвердил наличие жертв. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

Днем ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран в ближайшее время будет готов к заключению соглашения с Вашингтоном. По его словам, Иран пока не решается на окончательный шаг, поскольку каждый раз пытается пересмотреть уже согласованные пункты.

До этого СМИ выяснили, что число получивших ранения в ходе боевых действий США против Ирана американских военнослужащих превысило 500 человек. Пентагон официально заявлял только о 482 пострадавших.