«Не готовы»: Трамп высказался о возможности сделки с Ираном Трамп считает, что Иран в скором времени будет готов заключить сделку с США

Тегеран в ближайшее время будет готов к заключению соглашения с Вашингтоном, заявил президент США Дональд Трамп во время выступления в Мариетте (штат Джорджия). По его словам, Иран пока не решается на окончательный шаг, поскольку каждый раз пытается пересмотреть уже согласованные пункты.

Я бы сказал, что они не готовы к заключению сделки, потому что каждый раз, когда они согласовывают сделку, они хотят изменить ее. Они не готовы, но очень скоро они будут готовы, — уточнил американский лидер.

Конфликт между США, Израилем и Ираном начался 28 февраля. В июне стороны подписали меморандум о прекращении огня на всех фронтах, включая Ливан. Однако уже 8 июля США возобновили удары по Ирану, обвинив его в нарушении договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.

До этого спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф в своих социальных сетях замечал, что ни одна страна в регионе не сможет торговать нефтью, если Тегерану будет закрыт доступ к экспорту. Он подчеркивал, что безопасность Ормузского пролива невозможна в присутствии там американских сил. Галибаф уточнял, что в случае ущемления иранских интересов ни один инфраструктурный объект не останется в безопасности.