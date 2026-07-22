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22 июля 2026 в 23:29

В Иране поставили точку в вопросе продажи нефти в регионе

Галибаф: никто не продаст нефть в регионе, если этого не сможет делать Иран

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru
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Ни одна страна в регионе не сможет торговать нефтью, если Тегерану будет закрыт доступ к экспорту, заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф в своих социальных сетях. Он подчеркнул, что безопасность Ормузского пролива невозможна при присутствии там американских сил.

Галибаф уточнил, что в случае ущемления иранских интересов ни один инфраструктурный объект не останется в безопасности. Угрозы Галибафа касаются не только морской торговли, но и общей стабильности в регионе.

Либо все, либо никто! — написал он, обозначив жесткость позиции Тегерана в текущем конфликте.

Эскалация между США и Ираном началась 8 июля, когда Вашингтон нанес удары по иранским объектам, обвинив Тегеран в нападении на судно в Ормузском проливе. Американский лидер Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия, после чего Иран нанес ответные удары по базам Соединенных Штатов в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Омане.

США продолжают наращивать военное присутствие, что делает ситуацию крайне взрывоопасной. Любой новый инцидент может привести к дальнейшей эскалации и непредсказуемым последствиям.

Ранее главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов обратил внимание, что обострение конфликта между США и Ираном скажется на стоимости нефти. Он отметил, что сейчас цены на нефть приблизились к $90 за баррель.

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В Иране поставили точку в вопросе продажи нефти в регионе
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