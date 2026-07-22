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22 июля 2026 в 12:45

Финансист ответил, повлияет ли обострение иранского конфликта на цену нефти

Финансист Громов: обострение конфликта в Иране скажется на цене нефти

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Обострение конфликта между США и Ираном скажется на стоимости нефти, заявил URA.RU главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. Он отметил, что сейчас цены на нефть приблизились к $90 за баррель.

Если режим возобновления блокады иранских портов и блокировки Ормузского пролива продолжится, это будет оказывать влияние на цены. И тем более, если хуситы реализуют свои угрозы, которые означают не только возможные атаки на суда, проходящие через Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море с Аравийским, но и опасность для порта Ямбу, через который идут основные поставки саудовской нефти в обход Ормузского пролива, — рассказал Громов.

Финансист подчеркнул, что рост цен также могут спровоцировать удары Ирана по гражданской и энергетической инфраструктуре стран Персидского залива в ответ на атаки США. По его словам, США вряд ли введут 100% пошлины для покупателей российской нефти, так как это ухудшит ситуацию на мировом рынке.

Ранее аналитик Александр Фролов рассказал, что морская блокада Саудовской Аравии, объявленная йеменскими хуситами, может привести к энергетическому кризису. По его словам, движение «Ансар Аллах» может не ограничиться блокировкой Баб-эль-Мандебского пролива, чтобы остановить поставки саудовской нефти.

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