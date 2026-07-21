Энергетик оценил последствия морской блокады Саудовской Аравии

Морская блокада Саудовской Аравии, объявленная йеменскими хуситами, может привести к энергетическому кризису, сказал NEWS.ru аналитик Института национальной энергетики Александр Фролов. По его словам, движение «Ансар Аллах» может не ограничиться блокировкой Баб-эль-Мандебского пролива, чтобы остановить поставки саудовской нефти.

Меня сильно смутила формулировка йеменских хуситов: «Мы блокируем Саудовскую Аравию». Подозреваю, что речь идет уже не только и не столько о Баб-эль-Мандебском проливе, сколько об ударах по саудовским портам в Красном море. Если хуситы полностью блокируют королевство, то мирового энергетического кризиса не миновать, — сказал он.

Фролов обратил внимание, что до начала ближневосточного конфликта саудиты поставляли на мировой энергетический рынок 4–5 млн баррелей нефти в сутки. После закрытия Ормузского пролива экспорт упал до 2 млн баррелей, добавил он.

Если Саудовскую Аравию «выключат» из поставок вообще, кризис будет очень серьезным. Ведь эта страна — один из трех главных поставщиков нефти на мировой рынок, — пояснил эксперт.

Йеменские хуситы 20 июля сообщили о «запрете» на морское судоходство для Саудовской Аравии в Баб-эль-Мандебском проливе. Они назвали это ответом на многолетнюю осаду со стороны королевства.