Кто такие хуситы, сколько их, где живут: главное об основных друзьях Ирана

Кто такие хуситы, сколько их, где живут: главное об основных друзьях Ирана

Йеменские хуситы атаковали ракетами танкер Саудовской Аравии в Красном море. Это не первый подобный инцидент: неделю назад под их ракетный обстрел попали еще два саудовских судна, нарушивших морскую блокаду в акватории. «Ансар Аллах» (это еще одно наименование хуситов) все громче заявляет о своих правах в регионе, в том числе открыто угрожая США. Как зародилось это движение и кто для него союзники, а кто — враги? Об этом — в материале NEWS.ru.

Как хуситы «наводят порядок»

Хуситы во вторник, 28 июля, сообщили о ракетном обстреле нефтяного танкера Саудовской Аравии NCC Ghazal в Красном море. Представители «Ансар Аллах» заявили, что судно нарушило введенный в акватории запрет на судоходство и проигнорировало все предупреждения. Для атаки применили несколько баллистических ракет, после чего танкер сменил курс и пошел обратно.

Неделю назад атаке подверглись два других саудовских судна — Layla и Encelia. Из-за обстрела в носовой части последнего произошло возгорание.

За несколько дней до этого движение «Ансар Аллах» объявило морскую блокаду Саудовской Аравии. Представители группировки назвали это ответом на многолетнее «разграбление национальных богатств», то есть нефтяных ресурсов Йемена, а также на удар просаудовской коалиции по аэропорту Саны, который сорвал посадку иранского самолета.

Арабская коалиция пообещала «жестко» реагировать на угрозы со стороны «Ансар Аллах». При этом хуситам ответили и на Западе: президент США Дональд Трамп пригрозил повстанцам ответными мерами военного характера, однако пока Вашингтон на них не решился.

Что известно о йеменских хуситах

Движение «Ансар Аллах» зародилось в 1990-х годах на севере Йемена как религиозное объединение шиитов-зейдитов. Изначально его члены выступали против коррупции центральных властей страны и внешнего влияния на ее политику, а также добивались религиозной автономии зейдитских провинций.

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Однако ситуация радикально изменилась в 2014–2015 годах: сначала в ходе гражданской войны хуситы захватили йеменскую столицу Сану и установили фактический контроль над ключевыми северо-западными провинциями республики. После вторжения войск саудовской коалиции в Йемен хуситы поставили целью объединение страны и ее полное освобождение от иностранного присутствия — в первую очередь США, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Сегодня на подконтрольных хуситам территориях республики проживают около 20 млн человек — около 70% всего ее населения.

Ученый-востоковед, дипломат Александр Вавилов в беседе с NEWS.ru назвал «Ансар Аллах» сектой, отколовшейся от основного направления ислама. По его словам, хуситы исповедуют собственные ценности, во многом отличные от традиционного мусульманского вероучения.

«Изначально они противостояли законным властям Йемена, так как считали их неправедными, идущими не по тому пути, который предписан Аллахом. Потеснить официальную власть им удалось благодаря нестабильной экономической и социальной ситуации в стране. Пока хуситы контролируют Сану, общепризнанное правительство Йемена находится в Адене», — пояснил специалист.

Чего смогли добиться хуситы

За годы конфликта в Йемене хуситы создали регулярную армию с сильным технологичным арсеналом. По данным Института мира США, на вооружении «Ансар Аллах» имеются противокорабельные крылатые ракеты, беспилотники-камикадзе семейства «Самад» с дальностью действия более 1500 км, а также баллистические ракеты средней дальности. Кроме того, в распоряжении хуситов есть безэкипажные катера-камикадзе, которые они активно используют для атак на морские суда.

Фото: IMAGO/Hamza Ali/Global Look Press

Контролируя побережье Баб-эль-Мандебского пролива, группировка получила прямой доступ к артерии, через которую проходит до 12–15% всей мировой торговли и около 30% контейнерных перевозок. Систематические ракетные удары по торговым судам фактически парализовали этот маршрут: крупнейшие логистические компании вынужденно направляют танкеры в обход Африки. Согласно подсчетам аналитической компании Kpler, с момента объявления морской блокады Саудовской Аравии трафик судов в Баб-эль-Мандебе сократился на 56%. Если еще 20 июля, в день объявления «эмбарго», в акваторию зашли 34 судна, то в минувшее воскресенье, 26 июля, — всего 15.

По словам Вавилова, атаки на танкеры необходимы хуситам для демонстрации собственного авторитета и силы. Несмотря на то что «Ансар Аллах» противостоит целой коалиции арабских государств и странам Запада, его главным противником остается Израиль.

«Своей основной целью хуситы называют уничтожение этого государства, считая его не легитимным, а сионистским образованием. Поэтому их главная мишень — израильские суда или корабли, следующие через Красное море. Что касается союзников, то ключевым спонсором и партнером для них является Иран. Тегеран активно поддерживает хуситов, поставляя вооружения, финансовые средства и другие материальные ресурсы», — рассказал востоковед.

Впрочем, после введения блокады в Красном море представитель политбюро «Ансар Аллах» Мухаммад аль-Бухейти заявил, что хуситы считают дружественными странами также Россию и Китай, поэтому их суда не будут подвергаться атакам.

Как хуситы мешают Западу

Сейчас хуситы рассматривают возможность введения пошлин для коммерческих судов, которые проходят через Баб-эль-Мандебский пролив. Агентство Reuters со ссылкой на источники в регионе сообщило, что главная цель этого шага «Ансар Аллах» — нарастить давление на США. При этом суда КНР от уплаты пошлин будут освобождены.

Баб-эль-Мандебский пролив Фото: Petty Officer 3rd Class Zachary/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Хотя Штаты обещали дать военный ответ на попытки хуситов блокировать Баб-эль-Мандеб, история показывает, что Вашингтон пока не сумел найти «управу» на «Ансар Аллах». Это наглядно продемонстрировала операция «Страж процветания», которая продолжалась с 2023 по 2025 год и была призвана защитить судоходство в Красном море от атак группировки. Американские войска провели серию морских и авиаударов по объектам хуситов в Йемене. Однако в итоге глава США неожиданно заявил об их «капитуляции» и отвел авианосную группировку из Красного моря. Как выяснилось, Вашингтон был вынужден пойти на сделку с «Ансар Аллах», которую удалось заключить при поддержке Омана.

Впрочем, Вавилов считает: говорить, что хуситы способны подорвать «монолитную мощь» Запада, было бы преувеличением. Их сил на данный момент недостаточно, чтобы нанести Штатам серьезный урон.

«Однако они создают дополнительные очаги напряженности и конфликтности на Ближнем Востоке, особенно после эскалации между Израилем, США и Ираном. Это, безусловно, осложняет обстановку, но не более того», — заключил востоковед.

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