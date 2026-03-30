В США предрекли шок рынку нефти из-за блокады Баб-эль-Мандебского пролива

Закрытие Баб-эль-Мандебского пролива приведет к серьезным проблемам с поставками нефтепродуктов и вызовет шок на мировом нефтяном рынке, заявила бывший заместитель министра энергетики США Ранда Фахми в эфире Bloomberg TV. По ее словам, расширение конфликта с участием йеменских хуситов создает дополнительные риски для глобальных энергопоставок.

Фахми пояснила, что потенциальный контроль повстанцами прохода через пролив может стать критическим фактором для мировой энергетической безопасности. Она подчеркнула, что даже угроза закрытия этой стратегически важной артерии способна дестабилизировать рынок.

Если они [повстанцы-хуситы] закроют Баб-эль-Мандеб, то у нас возникнет проблема, серьезная проблема с поставками, — заявила Фахми.

Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Красное море с Аденским заливом и является одним из ключевых маршрутов для транспортировки нефти и газа. Любые перебои в его работе могут иметь серьезные последствия для мировой экономики.

Ранее востоковед эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов заявил, что возможное закрытие Баб-эль-Мандебского пролива со стороны Ирана серьезно отразится на мировой торговле. По его словам, при таком сценарии цены на товары по всему миру взлетят еще выше.