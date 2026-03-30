30 марта 2026 в 18:54

В США предрекли шок рынку нефти из-за блокады Баб-эль-Мандебского пролива

Министр энергетика США Фахми предрекла шок рынку нефти

Закрытие Баб-эль-Мандебского пролива приведет к серьезным проблемам с поставками нефтепродуктов и вызовет шок на мировом нефтяном рынке, заявила бывший заместитель министра энергетики США Ранда Фахми в эфире Bloomberg TV. По ее словам, расширение конфликта с участием йеменских хуситов создает дополнительные риски для глобальных энергопоставок.

Фахми пояснила, что потенциальный контроль повстанцами прохода через пролив может стать критическим фактором для мировой энергетической безопасности. Она подчеркнула, что даже угроза закрытия этой стратегически важной артерии способна дестабилизировать рынок.

Если они [повстанцы-хуситы] закроют Баб-эль-Мандеб, то у нас возникнет проблема, серьезная проблема с поставками, — заявила Фахми.

Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Красное море с Аденским заливом и является одним из ключевых маршрутов для транспортировки нефти и газа. Любые перебои в его работе могут иметь серьезные последствия для мировой экономики.

Ранее востоковед эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов заявил, что возможное закрытие Баб-эль-Мандебского пролива со стороны Ирана серьезно отразится на мировой торговле. По его словам, при таком сценарии цены на товары по всему миру взлетят еще выше.

РФ опозорила США: как танкер с нефтью прорвал морскую блокаду Кубы
Востоковед раскрыл хитрый план Трампа по ликвидации Хаменеи
«Ввести плату»: МТС о новых условиях использования VPN
Операторы посоветовали заранее пополнить баланс кошелька Apple
Гендиректора Air Canada уволили с позором из-за неправильных соболезнований
Тишина цвета: почему приглушенные оттенки успокаивают
Ад в Таганроге, Зеленский без тормозов, БПЛА раздора: что дальше
Политолог разоблачила манипуляции Трампа в отношении Ирана
Бивол защитит титул чемпиона мира IBF в бою против Айферта
Киркоров не ушел от ответственности после перекура в аэропорту
Карпин объяснил потери в составе сборной России
«Почта России» смогла сократить убытки
Трамп раскрыл неожиданную деталь о строящемся в Белом доме бальном зале
Минфин экстренно принял решение по валюте и золоту
«Газпром» заявил, что Европа рискует остаться без газа к следующей зиме
«Богом поцелованный»: звезда «Маски-шоу» ушел из жизни
Новый лидер Ирана тоже убит? Что это значит для России, угроза Кавказу
Лавров призвал не втягивать страны Персидского залива в чужие войны
Дмитриев нашел след Байдена в конфликте на Украине
Иран обратился к странам Персидского залива с одной просьбой
Дальше
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

