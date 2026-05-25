Врач ответила, что действительно помогает избавиться от морщин вокруг глаз Врач Ряховская: от морщин вокруг глаз помогут избавиться инъекции, а не крема

Инъекционные методики, а не крема способны помочь избавиться от морщин вокруг глаз, заявила NEWS.ru врач-дерматолог, косметолог Наталья Ряховская. По ее словам, реально работают процедуры, которые воздействуют на кожу гораздо глубже наружных средств.

Убрать морщины вокруг глаз — один из самых частых запросов с которыми приходят пациенты. Здесь важно честно сказать: крема могут улучшить увлажненность кожи и даже осветлить ее, но они не убирают выраженные проблемы. Реально работают процедуры, которые воздействуют гораздо глубже. Отдельно стоит выделить инъекции полинуклеотидов. Это хороший вариант, когда нужно восстановление. Полинуклеотиды не дают риска отечности в зоне век. Но и здесь важно понимать границы метода, он не заменяет ботулотоксин при активной мимике и лазер при выраженном избытке кожи. Идеальная стратегия для коррекции зоны век — это обычно не одна процедура, а сочетание грамотных методик, — пояснила Ряховская.

Она добавила, что начинать коррекцию можно с ботулинотерапии, особенно если речь идет о мимических «гусиных лапках», появляющихся при улыбке или прищуривании. По ее мнению, ботулотоксин расслабляет круговую мышцу глаза и заметно смягчает линии, а грамотные инъекции позволяют сохранить естественную мимику.

Ранее врач-дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала, что привычка подпирать щеку рукой или наклонять голову набок может ускорять старение кожи и провоцировать появление морщин. Она добавила, что во время сна лицом в подушку кожа «сплющивается».