Врач назвала самое полезное мороженое

Классический сливочный пломбир и фруктовый сорбет на натуральных загустителях считаются самыми полезными видами мороженого, рассказала ТАСС главный врач городской поликлиники № 220 Анна Косенкова. По ее словам, классический пломбир отличается наиболее сбалансированным составом за счет натуральных жиров, белков и минимального количества сахара.

Также полезным можно считать фруктовый сорбет на пектине или агар-агаре. Такой десерт подходит людям с непереносимостью лактозы, рассказала специалист.

При этом эксперт посоветовала отказаться от покупки десертов с растительными жирами, в том числе пальмовым или кокосовым маслом. По ее словам, в таком случае продукт уже нельзя считать полноценным мороженым. Стоит также избегать длинного списка Е-добавок, искусственных красителей, стабилизаторов и глюкозно-фруктозного сиропа.

Что же касается самого отношения медиков к мороженому, то оно достаточно положительное. В десерте содержатся кальций и белок, а после его употребления человек может почувствовать прилив энергии и улучшение настроения.

Вместе с тем специалист предупредила, что в жаркую погоду злоупотреблять мороженым не стоит. Для здорового взрослого человека допустимой считается порция мороженого в 100–120 граммов не чаще двух-трех раз в неделю.

