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16 июня 2026 в 15:52

Инженер ответил, как избежать удара молнии

Инженер Уйманов: избежать удара молнии тяжелее на открытой местности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Чтобы избежать удара молнии, необходимо уйти с открытой местности, рассказал «Москве 24» инженер-технолог Сергей Уйманов. Он отметил, что прятаться в низине и кататься на велосипеде может быть смертельно опасно в грозу.

В чистом поле такой «мишенью» окажется и человек. Если он вдобавок промок под дождем, ситуация становится опаснее, поскольку вода хорошо проводит электрический ток. Чтобы постараться предотвратить попадание молнии, стоит максимально согнуться и постараться уйти с открытой местности, — рассказал Уйманов.

Инженер подчеркнул, что во время грозы необходимо незамедлительно покидать места вблизи водоемов, так как они также притягивают электрический разряд. По его словам, металлические предметы также могут притягивать электрический разряд, поэтому нельзя держать зонт во время грозы.

Ранее врач анестезиолог-реаниматолог Фируз Ашуров рассказал, что во время купания в грозу можно получить удар током. Он отметил, что такой удар может быть смертельно опасным.

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