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07 июля 2026 в 15:55

Трамп назвал условие для укрепления связей США и Турции

Трамп: продажа истребителей F-35 может улучшить отношения Вашингтона и Анкары

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Nicole Combea/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Продажа Турции американских истребителей F-35 могла бы укрепить отношения между Вашингтоном и Анкарой, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам Трампа, которые передает ТАСС, США рассмотрят эту возможность.

Мы примем решение по этому вопросу. У нас очень хорошие отношения. Многие люди, включая присутствующих здесь, думают, почему бы нам этого не сделать, — сказал он.

Ранее сообщалось, что Эрдоган прибыл в аэропорт Анкары для встречи Трампа, самолет которого совершил посадку в столице Турции. Эрдоган приветствовал Трампа у президентского лайнера. После лидеры направились к зданию терминала. Для переговоров подготовили президентский комплекс Бештепе. Вечером Трамп примет участие в официальном ужине с лидерами государств — членов НАТО, который открывает саммит Альянса в Анкаре.

Также Трамп заявил, что при Эрдогане Турция превратилась в военную силу, с которой надо считаться. По его словам, у Анкары «много замечательных военных» и «много военной техники».

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Дональд Трамп
истребители
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