Песков рассказал, что должна делать Россия в информационной сфере Песков: Россия должна быть в состоянии доводить информацию до потребителей

Россия должна уметь генерировать информацию и доводить ее до потребителей, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов». Он также отметил, что информационные технологии в стране должны быть суверенными.

Что может быть и должно быть суверенным? Информационные технологии должны быть суверенными, мы должны обладать всем инструментарием, который позволяет нам производить смыслы, — заявил Песков.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Москва продолжает контакты с руководством Telegram по восстановлению доступа к мессенджеру. Он добавил, что большой активности со стороны платформы пока не было.