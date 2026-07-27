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27 июля 2026 в 18:27

Песков рассказал, что должна делать Россия в информационной сфере

Песков: Россия должна быть в состоянии доводить информацию до потребителей

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Россия должна уметь генерировать информацию и доводить ее до потребителей, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов». Он также отметил, что информационные технологии в стране должны быть суверенными.

Что может быть и должно быть суверенным? Информационные технологии должны быть суверенными, мы должны обладать всем инструментарием, который позволяет нам производить смыслы, — заявил Песков.

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Информационный портал NEWS.ru — федеральное российское новостное интернет-издание. Входит в топ-5 самых цитируемых и в топ — 15 самых читаемых интернет-изданий России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Москва продолжает контакты с руководством Telegram по восстановлению доступа к мессенджеру. Он добавил, что большой активности со стороны платформы пока не было.

Власть
Дмитрий Песков
Россия
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