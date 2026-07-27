Россия должно преуспевать в уникальности в сфере информационных технологий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов». Он отметил, что социальное государство не может вкладывать в индустрию значительные средства. Трансляция его выступления проходит на странице форума во «ВКонтакте».

Не всегда денежные параметры определяют степень развития или удачи какого-то проекта информационного. Мы должны идти здесь другим путем и выстреливать их уникальностью — добавлять какие-то уникальные элементы, — сказал представитель Кремля.

В качестве примера он привел различные дешевые стартапы. Пресс-секретарь подметил, что многие из них получают глобальное распространение за счет своей талантливости. Песков также отметил важность эффективности и востребованности. Он добавил, что Россия будет идти этим путем.

Ранее в Литве признали, что у Минобороны страны нет нужных компетенций для работы с новыми технологиями. Пока планов на полную цифровизацию ведомства нет, но специалисты уже запланировали несколько этапов развития.