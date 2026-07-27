В Минобороны Литвы раскрыли ключевую проблему в защите страны Глава МО Литвы Каунас: в стране не хватает компетенций для новых технологий

Компетенций Министерства обороны Литвы не хватает для работы с новыми технологиями, признал в беседе с изданием Eltai глава военного ведомства Робертас Каунас. С его слов, в государстве есть собственные инженеры-кибернетики и специалисты в области информационных технологий.

Планов по цифровизации всего министерства сразу нет, всю работу планируется проводить поэтапно. Выберем один сектор, например, финансы, «прикрепим» его, затем, возможно, логистику, кадровый сектор. И таким образом, постепенно, поэтапно, оцифруем все министерство и автоматизируем некоторые процессы, — заявил министр.

Он отметил, что ведомство постепенно начинает проходить цифровизацию. Так, специалисты ищут современную информационную систему, чтобы перевести часть процессов в онлайн-формат. По словам Каунаса, работникам министерства придется осваивать новые технологии.

Ранее стало известно, что в Литве построят завод по сборке и ремонту немецких танков Leopard 2A8 за €29 млн (2,6 млрд рублей). За реализацию проекта возьмется строительная компания YIT Lietuva.