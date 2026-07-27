Литва возьмется за сборку танков Leopard Завод по сборке и ремонту танков Leopard построят в Литве

В Литве построят завод по сборке и ремонту немецких танков Leopard 2A8 за €29 млн (2,6 млрд рублей), сообщила местная строительная компания YIT Lietuva на своем сайте. Она будет ответственна за проектирование объекта и проведение строительных работ.

По заказу предприятия Lithuania Defense Services, управляемого германскими оборонными компаниями KNDS Deutschland и Rheinmetall Landsysteme, в Каунасской свободной экономической зоне за 29 млн евро будет осуществлен проект строительства завода по сборке и ремонту танков Leopard 2A8, — уточнили в компании.

Отмечается, что к 2030 году Литва планирует развернуть мотопехотную дивизию в своих вооруженных силах. Ее костяк составят танковые подразделения. Для этого государство закупает в ФРГ 44 танка Leopard — часть Литва хотела бы собрать самостоятельно.

Ранее командование армии балтийской республики сообщило, что военно-воздушные силы Литвы впервые провели учебные стрельбы с находящихся на их вооружении американских вертолетов UH-60M Black Hawk. Экипажи в течение трех дней отрабатывали стрельбу из пулеметов M240H, которыми оснащены эти машины.