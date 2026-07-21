Военно-воздушные силы Литвы впервые провели учебные стрельбы с находящихся на их вооружении американских вертолетов UH-60M Black Hawk, сообщило командование армии балтийской республики. Экипажи в течение трех дней отрабатывали стрельбы из пулеметов M240H, которыми оснащены эти машины.

Экипажи вертолетов в течение трех дней тренировались в выполнении стрельб из пулеметов M240H, которыми оснащены Black Hawk, — говорится в сообщении.

В ходе учений были отработаны различные сценарии ведения огня. Экипажи совершенствовали навыки обращения с оружием, а также тренировались в обнаружении и подавлении целей.

Контракт на приобретение четырех вертолетов UH-60M Black Hawk Литва подписала в 2020 году, общая стоимость составила €181 млн (16,2 млрд рублей), из которых €26 млн (23 млрд рублей) выделены правительством США в качестве финансовой помощи. Две машины находятся в республике с октября прошлого года, еще две должны прибыть до конца текущего года.

Ранее военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов в беседе с NEWS.ru заявил, что литовцы испытывают стремление к боевым действиям из-за продолжительной пропаганды нацистских идей в стране. Так он прокомментировал информацию о рекордных очередях в военкоматах Литвы. Однако, по его словам, эти люди еще не знают, что такое война. Специалист считает, что в странах Балтии проявляется феномен коллективизма и особого отношения к власти.