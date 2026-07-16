Литовцы испытывают стремление к боевым действиям из-за продолжительной пропаганды нацистских идей в стране, заявил NEWS.ru военный эксперт, доктор социологических наук Александр Артамонов. Так он прокомментировал информацию о рекордных очередях в военкоматах Литвы. Однако, по его словам, эти люди еще не знают, что такое война.

Я вполне верю, что в Литве может быть большое количество желающих идти служить, потому что в течение очень многих лет ведется жесткая пропаганда фактически нацистских идеалов. Поэтому, так как граждане страны войны не нюхали, в отличие от людей, попавших под гнет киевской хунты, экзальтация нацизма приводит к массовой истерии. Давайте вспомним, что творилось на стадионах в эпоху, когда [Адольф] Гитлер был у власти, когда он протягивал руки к детям, благословлял их. Разве эти люди не понимали идеи нацизма? Я думаю, конечно, понимали, — высказался Артамонов.

По его словам, в странах Балтии проявляется феномен коллективизма и особого отношения к власти. Таким образом, отметил военэксперт, поскольку эти государства находятся в состоянии упадка, они испытывают своего рода стремление к самоуничтожению, что в клинической психологии называют мортидо.

Надо правильно трактовать желание литовцев отказаться от 137-й статьи Конституции Литвы, которая запрещает размещение в стране ядерного оружия и оружия массового поражения. Недавно [Гитанас] Науседа (президент Литвы. — NEWS.ru) выступил по этому поводу и сказал, что не собирается от этого отказываться. И ряд других знаковых проявлений. Насколько я знаю, в Латвии будет запрещен русский язык в общественном пространстве. Кстати, на нем вещает только 2% правительственных средств массовой информации, при том что значительная часть населения Латвии — это русскоязычные люди. Поэтому да, приходится верить, — добавил Артамонов.

Он подчеркнул, что Литва, Латвия, Эстония, Польша, Дания и Швеция сейчас придерживаются крайне жесткой позиции в отношении России. По словам военэксперта, учитывая слабую демографическую ситуацию в этих странах, агрессивная риторика может оказаться опасной для их будущего.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал высказывания властей Литвы, что Россия якобы может планировать атаки на объекты критической инфраструктуры в Польше и странах Балтии, свежей порцией страшилок. По его словам, Запад пытается создать образ врага «на какой-то другой стороне».