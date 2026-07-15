«Свежая порция»: в Кремле заявили о новых «страшилках» про Россию Песков назвал страшилками заявления Литвы о планах России атаковать Прибалтику

Высказывания властей Литвы о том, что Россия якобы может планировать атаки на объекты критической инфраструктуры в Польше и странах Балтии, представляют собой свежую порцию страшилок, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Запад пытается создать образ врага «на какой-то другой стороне». Трансляция брифинга Пескова доступна в канале Кремля на платформе МАКС.

Это именно свежая порция таких страшилок, страшилок для того, чтобы продолжить промывание мозгов и для того, чтобы готовить население к дальнейшей милитаризации, — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Песков выразил мнение, что Литва и другие прибалтийские страны используют заявления о якобы планируемой атаке со стороны РФ для стягивания сил НАТО в регион. Он отметил, что подобные обвинения в адрес Москвы необходимы исключительно для оправдания ускоренной милитаризации собственных территорий.

До этого стало известно, что правительство Латвии утвердило законопроект, запрещающий ввоз ряда промышленных товаров из России и Белоруссии. Инициатива, подготовленная Министерством иностранных дел, предусматривает внесение изменений в закон о поддержке гражданского населения Украины.