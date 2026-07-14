Латвия собралась пойти на беспрецедентный шаг против России и Белоруссии

Латвия собралась пойти на беспрецедентный шаг против России и Белоруссии В Латвии решили запретить ввоз книг, одежды и игрушек из России и Белоруссии

Правительство Латвии утвердило законопроект, запрещающий ввоз ряда промышленных товаров из России и Белоруссии, сообщает портал Baltijas Balss. Инициатива, подготовленная Министерством иностранных дел, предусматривает внесение изменений в закон о поддержке гражданского населения Украины.

Под действие ограничений подпадают книги, периодические издания, видеоигры, спортивный инвентарь, игрушки, а также одежда и обувь, произведенные в РФ или РБ. Запрет распространяется не только на прямые поставки из этих государств, но и на импорт через третьи страны. При этом транзит указанных товаров через латвийскую территорию в другие государства Евросоюза останется разрешенным.

Во внешнеполитическом ведомстве Латвии объяснили, что главная цель закона заключается в сокращении экспортных доходов России и Белоруссии. Кроме того, таким образом европейская страна собирается укрепить национальную безопасность республики.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия расценила планы Латвии построить завод беспилотников на общей границе как провокацию. Он отметил, что, по его мнению, политики балтийской республики преследуют корыстные цели.