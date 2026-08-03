Приметы 3 августа — Онуфрий Молчаливый: что сулит день тишины и покоя?

3 августа верующие вспоминают преподобного Онуфрия Печерского — монаха Киево-Печерской лавры, прославившегося подвигом полного молчания и строгого аскетизма. В народе этот день прозвали Онуфрием Молчаливым, или Молчальником. На Руси верили, что лишние слова в этот день могут навлечь беду, поэтому старались работать молча, избегая споров и шума. Считалось, что тишина оберегает дом и хозяйство от нечистой силы. С этим днем также связана традиция наведения порядка в амбарах и погребах, подготовки к зиме.
Основные приметы 3 августа и их значение
День Онуфрия Молчаливого в народной традиции символизирует сосредоточенность, бережную подготовку к зимним запасам и обрядовое очищение пространства через тишину. Это время подведения промежуточных итогов страды: предки верили, что молчаливый и размеренный труд 3 августа помогает сохранить урожай в закромах от порчи, а дом — от дурных вестей.
Погодные приметы
Холодная ночь предвещала раннюю и суровую зиму.
Дождь в этот день сулил грибное лето и дождливую осень, а ясная погода — неудачи на полях.
Гроза указывала на поздний урожай льна и затяжную осень. Туман, стелющийся по низинам, — к теплу.
Обилие светлячков предвещало раннюю осень, а громкий крик сорок — мягкую зиму. Много росы утром — к плохому урожаю льна.
Для дома и быта
Главная забота этого дня — наведение порядка. Хозяйки проверяли амбары и закрома, проветривали погреба, чинили тару для хранения зерна. В некоторых областях в амбары запускали кошек, чтобы они переловили мышей. Женщины занимались стиркой и починкой одежды, а также делали заготовки на зиму. Хорошей традицией считалось перебрать крупы и пересыпать их в чистые емкости — это привлекало достаток.
Для работы и денег
В этот день запрещалось лениться и бездельничать — это могло привести к финансовым проблемам. Работать полагалось усердно, но обязательно в тишине. Не рекомендовалось брать или давать в долг и просить повышения зарплаты.
Зато день считался благоприятным для избавления от старого хлама: выбрасывая ненужные вещи, освобождали место для новых благ. Помощь нуждающимся приветствовалась, но отказывать в милостыне не следовало.
Для любви и отношений
Ссоры, сплетни и конфликты на Молчальника были под строжайшим запретом — любое резкое слово могло привести к долгосрочным разногласиям. Не рекомендовалось надевать чужую одежду, чтобы не перенять чужую судьбу и беды. Нежеланных гостей в дом не пускали. Девушки в этот день молились Онуфрию об удачном замужестве. Считалось, что день тишины отлично подходит для примирения и укрепления семейных уз.
Приметы 3 августа: что делать?
Проведите этот день в тишине и труде: наведите порядок в доме, переберите крупы, займитесь заготовками. Если пойдет дождь — не огорчайтесь: он сулит грибную осень.
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